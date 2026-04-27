Echaron a Carlos Frugoni: la lista de bienes que el exfuncionario tenía sin declarar en EE.UU.

Carlos Frugoni, ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, fue desvinculado del Ministerio de Economía luego de que se le detectaron al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción en la que deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

La semana pasada, una investigación periodística del canal A24 expuso que Frugoni poseía siete inmuebles en el estado de Florida y LA NACION, por su parte, verificó que al menos cinco propiedades en Estados Unidos estaban asociadas al funcionario, lo mismo que dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos.

Las propiedades a nombre de la sociedad Genova

Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida. Ambas fueron creadas por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente.

La lista de bienes

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”.

Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez. Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South , en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares , según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado.

, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de , según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach , valuada en 216.000 dólares .

, valuada en . La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive , también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares .

, también en West Palm Beach, tasada en . La cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard , en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares .

, en South Palm Beach, valuado en . El quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach, es el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach, con una valuación de 230.000 dólares.

El registro de una propiedad a nombre de Frugoni en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni adquirió este último el 1 de julio de 2021 mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845. El exfuncionario figura como su único titular y el inmueble obtuvo una exención especial de 50.500 dólares, un beneficio que se otorga exclusivamente a quienes declaran la propiedad como su residencia principal permanente, aunque Frugoni residía y trabajaba en la Argentina.

La omisión de bienes puede derivar en una condena por el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua. El mismo Frugoni reconoció que cometió “un error” al no declarar sus propiedades en Estados Unidos ante el fisco argentino.