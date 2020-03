Ciclos económicos: qué son y cómo las políticas pueden aliviar la volatilidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020

1- Ciclo económico. En economía se denominan ciclos a las fluctuaciones que sufre la actividad a lo largo de un período de tiempo. Y entre ellos se distinguen cuatro fases: expansión, auge, recesión y crisis.

2- Fases. La primera fase corresponde a la parte ascendente dentro del ciclo. Como el huevo y la gallina, la fase de expansión llega después de una época de crisis; es cuando la economía retoma su sendero de crecimiento y, entonces, las variaciones son mucho más pronunciadas que cuando la economía alcanza cierta estabilidad. En segundo lugar se llega a la etapa de auge económico, momento en el que la economía llega a su etapa más elevada y en la cual se utiliza casi el total de los factores de producción que la integran. Una vez que la economía llega a su máxima potencia, el crecimiento continúa, pero se desacelera notoriamente. Solo se considera que la economía habrá crecido una vez que el pico del último auge sea mayor al pico inmediato anterior; sino, habrá sido un simple rebote de una economía golpeada por la crisis, que no ha vuelto a crecer. Luego del auge, la economía entra en el ciclo decreciente e ingresa en la etapa recesiva. El consumo privado empieza a deteriorarse, la inversión hace lo propio y la actividad comienza a mostrar variaciones negativas respecto de los períodos previos. Se considera recesión a la contracción de la economía durante dos trimestres consecutivos. La caída resulta pronunciada hasta que alcanza su el punto más bajo del ciclo en la llamada época de crisis o depresión. Se distingue por niveles de desempleo elevados y una baja utilización de la capacidad instalada, consecuente con la caída del consumo.

3- Medidas anticíclicas y procíclicas. Entre las decisiones que puede tomar el Estado para hacer frente a las diferentes fases del ciclo económico encontramos las procíclicas; es decir, las medidas que acompañan las fluctuaciones. Se aumenta el gasto público y se reducen los impuestos durante los períodos de crecimiento económico, y baja el gasto y aumentan los impuestos durante una recesión. Por el contrario, las medidas contracíclicas son las que apuntan a suavizar los períodos negativos, ahorrando en las épocas buenas y utilizando ese ahorro en tiempos de caída, cuando también se reducen los impuestos y las tasas de interés, de manera de procurar dar un impulso a la reactivación de la economía.

4- Por estas latitudes. Como destaca el economista Martín Rapetti, nuestro país es campeón mundial en materia de volatilidad de crecimiento. En los últimos 35 años, la Argentina se expandió a una tasa anual promedio del 1,9%, mientras que América Latina en su conjunto lo hizo al 2,6%. Chile, el mejor maratonista latinoamericano, creció al 4,4%; los países del sudeste asiático, al 7,4%, y China, al 9,6%. El bajo crecimiento promedio argentino consistió en breves períodos de rápida expansión -como a principios de los 90 (8%) y principios de los 2000 (8%)-, intercalados con períodos de estancamiento (1980-1987) y de severas contracciones (1988-1990 y 1999-2002). Comparativamente, nuestro crecimiento ha sido muy volátil: dos veces y medio más que el crecimiento latinoamericano; diez veces más que el de la China y trece veces más que el del sudeste-asiático.

5- Estabilidad. Varios años de volatilidad ponen en jaque a la inversión de largo plazo, dadas la inestabilidad y la imprevisibilidad. Cuando la economía no puede soportar épocas de vacas flacas, hay impacto directo en los niveles de empleo y consumo y, por ende, en el nivel de vida. El Estado tiene aquí un rol regulador para evitar los picos. No estimulando tasas de crecimiento que no sean sostenibles y evitando las recesiones. En momentos de crecimiento, los gobiernos deben hacer foco en ahorrar y en buscar el superávit, que nos permita tener una economía más ordenada y previsible en el largo plazo.