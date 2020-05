Liquidez o inversión: qué se puede aprender de la negociación de la deuda

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020

1 Liquidez . En momentos de incertidumbre económica en los que no sabemos cuándo vamos a cobrar nuestros ingresos, ni cuánto dinero vamos a necesitar para afrontar los gastos, ni durante cuánto tiempo nos durarán los recursos, surge un comportamiento que en términos económicos se conoce como "preferencia por la liquidez". Hace alusión a la necesidad de tener nuestro dinero disponible para ser utilizado. Las causas pueden ser varias: de carácter transaccional, especulativo o, simplemente, precautorio. Esto, que parece simple, es algo que le asigna un valor intrínseco al dinero. Estamos dispuestos a resignar nuestra liquidez monetaria inmediata solamente si seremos compensados en el futuro. Aquí surge el concepto de tasa de interés o, expresado de otra manera, del costo del dinero.

2 Valor presente neto. El llamado VPN es un concepto que recurrentemente escuchamos en muchos medios, en medio de la actual renegociación de la deuda externa. Ambas partes (acreedores y deudores) necesitan definir cuál es el valor real de esa deuda para poder llegar finalmente a un acuerdo. Para eso, deben realizar una valuación actual de todos los flujos de fondos que los acreedores recibirán en adelante por parte del país: los intereses y el capital total. Hay que tener en cuenta algo esencial: el costo de oportunidad de no contar con el dinero en un determinado momento es algo que existe. Particularmente, los acreedores de deuda considerarán que, si no cuentan con ese dinero durante mucho tiempo por habérselo prestado al país, no podrán invertirlo en otro negocio y eso les significará un costo de iliquidez. Por esa razón, las partes deben valorizar los flujos de fondos que recibirán en el futuro a números de hoy, porque no será lo mismo recibir dinero en el presente que dentro de un año, dos años o más tiempo.

3 Riesgo. Además de considerar por cuánto tiempo uno no cuenta con el dinero, se debe tener en cuenta el riesgo que se asume al invertirlo. Aquí surgen preguntas del tipo: ¿A quién le estoy prestando? ¿Cómo es el historial crediticio? ¿Tiene como prioridad devolverle lo prestado a sus acreedores? ¿Cuál es la capacidad de repago futura? ¿Está generando ingresos suficientes? ¿Sus ingresos crecerán? Cuanto más incertidumbre haya sobre todas estas variables, mayor será la tasa a la cual quienes tienen capital estén dispuestos a prestar. En el mundo existen activos considerados "libres de riesgo" que, claramente sí contienen riesgo, pero es muy bajo en términos relativos.

4 Exit Yield. Esta es otra expresión que se escucha en el marco de la negociación de la deuda y tiene estricta relación con el punto anterior. Es el indicador que sirve para determinar cuál es esa tasa porcentual a la cual se valuarán en tiempo presente los flujos de efectivo que se recibirán en el futuro. Una vez que se llegue a un acuerdo, esa será la tasa teórica a la cual la Argentina podrá volver a financiarse en el exterior. Con esta tasa, la deuda quedaría estabilizada y sería "sostenible" hacia el futuro. Su nivel dependerá de las tasas de interés globales, del crecimiento del país y de la capacidad de repago en el futuro. A medida que sea mayor el riesgo de incumplimiento, la tasa será mayor y los flujos que se reciban en el futuro valdrán menos en el presente.

5 Inversiones personales . Si bien toda esta explicación y estos términos técnicos resultan alejados y los leemos ahora dado el contexto de la renegociación de la deuda, los conceptos son aplicables a nuestras inversiones. Cada vez que invertimos debemos tener en cuenta qué rendimiento obtendremos, cuándo se cobrarán las ganancias y cuál es el riesgo asumido. Eso determinará la viabilidad de invertir en cualquier rubro.