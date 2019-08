Sube o baja el riesgo país: ¿en qué me influye?¿por qué debería importarme?

Fuente: Archivo

1. ¿Qué es?

El riesgo país es un índice. Un número que sirve de referencia para saber cuál es la capacidad de repago de la deuda que un país contrajo o a qué tasa se le prestará una nueva cantidad de dinero. El índice es elaborado por el banco JP Morgan en base al valor de los bonos (la deuda) del Estado. Siempre escuchamos o leemos este término en períodos de crisis o incertidumbre de nuestro país. Tiene lógica: si el riesgo país es alto, se espera que ese país tenga dificultades para pagar su deuda; si es bajo, en cambio, podemos confiar en que pagará sin problemas.

2. ¿Es alto o bajo?

El riesgo país de la Argentina actualmente es considerado elevado a nivel mundial. Hoy es el segundo índice más alto del mundo. Está cerca de 2000 puntos y solo es superado por Venezuela, con 11.000 puntos. En los países emergentes, entre los que se encuentra la Argentina, el promedio del riesgo es de 450 puntos, muy por debajo del nuestro. La traducción de esta diferencia es que la Argentina va a tener mayores dificultades para repagar la deuda que contrajo, en comparación con el resto de los países.

3. ¿Cómo se mide?

Funciona de la misma forma que la evaluación previa a la toma de un crédito. Pensemos en una persona de nombre "Argentina". "Argentina" quiere hacer una refacción en su casa, pero no cuenta con el dinero necesaria y por eso se acerca al banco "Internacional" a pedir un crédito. La entidad financiera le pide su historial crediticio y observa que "Argentina" no les pagó a sus prestamistas en reiteradas ocasiones, que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y que no tiene un esquema claro de cómo empezar a ordenar sus finanzas personales. "Argentina" es bastante desorganizada en sus cuentas. Es por esto que el banco "Internacional" le dirá: "Te presto la plata, pero corro un riesgo alto de que no me la devuelvas si no te ordenás. Así que voy a asumir ese riesgo, pero te voy a tener que prestar a una tasa alta, no como la del señor Chile, quien acaba de retirarse de la institución con un crédito con mejores condiciones".

4. ¿Por qué sube o baja?

En la práctica, el índice de riesgo país se calcula en función de la cotización de bonos emitidos por el Estado. Los inversores privados compran bonos del Estado confiando en que todo mejorará y en que esos bonos valdrán más en un futuro, cuando la economía se encuentre funcionando. Pero si, por el contrario, al emisor del bono las cosas no le salen bien, caerá su precio. Y caerá porque quien compró la deuda duda de que se le repague lo que en su momento se acordó, por lo que elegirá desprenderse de ese bono vendiéndoselo a alguien que desee asumir un riesgo mayor. Si la probabilidad de que el emisor devuelva ese crédito con sus intereses es cada vez menor, los bonos valdrán cada vez menos y el riesgo país será mayor.

5. ¿Y a mí qué me importa?

Si como país no tenemos acceso al crédito internacional porque las tasas a las que accedemos son elevadas, tendremos que acostumbrarnos a vivir solo con lo que generamos, en vez de expandirnos un año para devolver el dinero en el período siguiente. Por ende, si queremos ampliar nuestros gastos como país, no quedará opción a que la presión recaiga sobre nuestro bolsillo en forma de impuestos, o a que haya venta de propiedades públicas o mayor inflación. Esto afecta también al sector privado. Quien quiera financiar sus proyectos de inversión con dinero que aún no tiene, tendrá que ofrecer un retorno elevado, acorde con una prima de riesgo implícita alta de su país de locación. La necesidad de un riesgo país bajo y la confianza en que pagaremos los compromisos de deuda asumidos nos permitirán alcanzar mejores inversiones, con menor costo para la sociedad.