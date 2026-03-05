Guerra en Medio Oriente: el dólar subió, las acciones cayeron 4% en Wall Street y el riesgo país rebotó

En la sexta jornada de la guerra en Medio Oriente, el mercado financiero internacional volvió a verse afectado. El dólar estadounidense se fortaleció a nivel global y eso en la Argentina se tradujo en una suba del tipo de cambio, mientras que el riesgo país se acercó a los 550 puntos básicos y las acciones retrocedieron 4% en Wall Street.

En la cuarta rueda de la semana, el dólar oficial minorista cerró en las pantallas del Banco Nación a $1425, equivalente a una suba de $5 frente al cierre anterior (+0,4%). De todos modos, se trató de un leve rebote, luego de que ayer retrocediera $15. En tanto, el precio promedio en el resto del mercado fue de $1425,47, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista terminó la rueda a $1406,38, lo que significó un avance diario de $4,88 (+0,35%). Sin embargo, frente al techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1616,01, hubo una distancia de 14,9%.

Los tipos de cambio financieros, en cambio, operaron dispares. El dólar MEP avanzó $5,51 y alcanzó los $1433,21 (+0,4%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotizó en el mercado de capitales a $1469,44, unos $1,75 menos que el cierre anterior (-0,1%).

El dlar rebota levemente Freepik

Los bonos soberanos de deuda también se vieron impactados durante la jornada por la guerra en Irán. Los Bonares mostraron caídas del 1,24% (AL29D) mientras que los Globales retrocedieron hasta 2,11% (GD46D). Como impacto directo, el riesgo país subió 12 y se ubicó en 546 puntos básicos (+2,25%), luego de que ayer recortara 6,8%.

“El mercado internacional viene moviéndose en un contexto altamente turbulento, ante la escalada en los conflictos bélicos en Medio Oriente, que presionan al alza sobre los precios de las commodities energéticas y a la baja sobre los activos de riesgo“, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Hoy, el petróleo volvió a subir y el Brent cotizó a US$84,88, un alza diaria del 4,28%.

La Bolsa porteña había arrancado la jornada con tono positivo, pero finalmente la tendencia global la arrastró a la baja. El índice accionario S&P Merval cedió 0,4% y cotizó en 2.570.733 unidades, equivalentes a US$1749 al ajustar por el dólar CCL (-0,2%). En el panel principal, retrocedieron los papeles de Banco Supervielle (-4,8%), Telecom Argentina (-4%) e Irsa (-3,4%).

El clima entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) fue mayoritariamente negativo, al igual que los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Ternium retrocedieron 4,3%, seguidos de Banco Supervielle (-4,2%), Irsa (-3,2%), Telecom Argentina (-3,1%) y Corporación América (-2,6%).

Alerta mundial: se intensifica la guerra

“El mercado financiero global ha entrado en una fase de alta volatilidad tras una semana de escalada militar sin precedentes en Medio Oriente. Lo que comenzó como una serie de operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel, incluyendo la muerte del Ayatolá Jamenei, derivó en una respuesta simétrica de Irán que pone en jaque la logística y la energía mundial. La atención de los analistas de Wall Street está centrada en un solo punto geográfico: el Estrecho de Ormuz. Por esta vía circula el 20% del crudo mundial y el 8% del gas natural licuado", dimensionó Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL.