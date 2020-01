Economía. El guía que cobra en dólares por explicar la "locura" argentina

Jerónimo Ferrer (en el centro) hace tours sobre economía y moneda argentina; las dudas más frecuentes son sobre los precios, las devaluaciones y el "corralito" Fuente: LA NACION - Crédito: SIlvana Colombo

"¿Y todavía tienen Banco Central?", pregunta un texano que visita la Argentina por primera vez. Está haciendo un tour especializado en economía. Ya le hicieron una introducción a la crisis de 2001, conoció todas las monedas que tuvo el país -desde las provinciales hasta los animales que se reemplazarán pronto- y escuchó hablar sobre la inflación altísima.

Trung, el texano en cuestión, es parte del tour que Jerónimo Ferrer hace varias veces al mes. Se llama "Nuestra loca economía y bitcoin" y lo ofrece por Airbnb Experiences, las experiencias que se contratan a través de la plataforma de alquileres temporarios. En esta ocasión, al turista estadounidense lo acompaña una argentina, Tamara, que quiere entender más sobre su propia economía.

Ferrer cobra unos US$22 por persona por un recorrido de una hora y media. El tour empieza en Plaza de Mayo, donde hace una primera aproximación con una historia que shockea: la crisis de 2001, los cinco presidentes en 11 días y el corralito. Nadie que no sea argentino y no lo haya vivido de cerca puede escuchar esa historia y no creer que es más rara que la ficción.

Ferrer, en el centro, guía a sus clientes hacia el Museo Histórico y Numismático del Banco Central Fuente: LA NACION - Crédito: SIlvana Colombo

Terminada la inmersión rápida en los vaivenes locales, lleva a sus acompañantes al Museo Histórico y Numismático del Banco Central, un edificio de dos pisos que suma más de 20.000 piezas de monedas argentinas. Les cuenta el camino tortuoso que recorrieron australes y pesos, las sucesivas añadiduras y quitas de ceros, y se detiene para contar sobre la hiperinflación y la convertibilidad.

En este punto, ya reina el desconcierto. Comentario del guía: "Este es un museo fantástico que muestra todos nuestros fracasos".

En las visitas al Museo Histórico y Numismático, Ferrer hace un recorrido por las sucesivas quitas y añadiduras de ceros a la moneda argentina Fuente: LA NACION - Crédito: SIlvana Colombo

En las caminatas entre Plaza de Mayo, el museo y la calle Florida, Trung no solo se pregunta cómo podía ser que los argentinos siguieran teniendo un Banco Central, sino incluso cómo podía ser que la Argentina todavía existiera. Cuando termina el recorrido por todos los billetes, el texano ensaya un borrador de explicación monetarista: "Ahora entiendo por qué tienen tanta inflación".

El Museo Histórico y Numismático tiene más de 20.000 piezas de moneda argentina Fuente: LA NACION - Crédito: SIlvana Colombo

Minutos después, en un café, Ferrer dice que los argentinos no confían en su moneda, que llevan demasiadas desilusiones, que la usan solo porque el Gobierno los obliga. Consultado por su guía acerca de qué dudas le quedaban, Trung solo anima una cara de aturdido y suelta: "Es fascinante. Es complicado".

Economía extraterrestre

Sobresalir por sus particularidades negativas es una constante en la historia económica argentina. Desde los niveles de inflación astronómicos, pasando por los saltos del tipo de cambio de tres cifras hasta las maniobras heterodoxas que dejaron a más de un especialista recalculando o planes de estabilización meteóricos, a un extranjero le puede costar cada vez más entender lo que pasa en el país.

Por esta economía extraterrestre y su pasión por entender los ciclos, las devaluaciones, los controles de capitales y las criptomonedas, Ferrer se decidió a ofrecer esta experiencia en Airbnb. Él ya trabajaba con la plataforma, porque dedica la mayor parte de su día a manejar alquileres temporarios.

Ferrer se dedica al turismo; cuando no está haciendo tours, maneja alquileres temporarios Fuente: LA NACION - Crédito: SIlvana Colombo

Hace un tour de "loca economía" por semana. Casi siempre van turistas solos, parejas o familias, nunca son grupos grandes. Dice que lo visitan muchas personas interesadas por la historia económica, pero también muchos "bitcoiners", fanáticos de la criptomoneda a la que le dedica una porción del tour. Sus clientes vienen principalmente de Europa y Estados Unidos. Noruega, Alemania y España son algunas de las naciones a las que pertenecían sus acompañantes.

Las preguntas más frecuentes tienen que ver con el corralito y con el uso extendido del efectivo, dice el guía. La que se sumó más recientemente tiene que ver con cómo hacer negocios con el tipo de cambio oficial y el paralelo: dónde se puede vender al blue y qué hacer con los billetes.

Y claro, el concepto que rompe cabezas es el mismo que el que complica a todos los argentinos: la inflación. "Les parece algo realmente rarísimo", concluye.