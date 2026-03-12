Economía pagó menos por tomar dólares y renovó todo lo que le vencía en pesos

El Gobierno captó otros US$150 millones de la plaza local con el nuevo tramo de emisión secuenciada del Bonar 2027 (AO27), a un costo del 5,59%, inferior en 30 puntos básicos al validado hace dos semanas, cuando comenzó a ofrecerlo a fines de febrero.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones.

Esto significa un rollover de 108.09% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:

➡️ 15/5/26… pic.twitter.com/9dhiyWOyU4 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 12, 2026

A la vez, no solo logró renovar el total de la deuda en pesos que le vence en los próximos días, al colocar distintos tipos de nuevos bonos en esa moneda por $10,42 billones, cuando le vencían unos $9,6 billones. Esto le permitirá sumar a sus ahorros unos $820.000 millones la próxima semana.

Si bien ambos resultados estaban descontados por los analistas locales, no se puede soslayar que son dos datos que confirman que se mantiene el buen clima financiero, aun cuando está a la vista que la economía real no logra sacarse de encima sus principales problemas.

El papel en dólares, que atrae a inversores y ahorristas porque paga una cuota mensual de intereses del 6% anual, fue colocado esta vez a US$1011,89 por cada US$1000 nominales (contra los US$1004,50 previos), tras receptar ofertas de compra por US$436 millones. Es un monto 50% inferior a los US$868 millones registrados hace quince días.

Ese achicamiento de la demanda, sin embargo, muestra que Economía no debería tener mañana inconveniente alguno cuando, al mismo precio resultante de la colocación de hoy, ponga en la segunda vuelta otros US$100 millones de este papel a disposición del mercado.

Así elevaría de US$400 a US$500 millones el total ya tomado. Es un monto que supone un 25% de los US$2000 millones que busca obtener por esta vía de acá a fines de mayo para tener cubierto, a su vez, el 48% de los US$42.000 millones que deberá pagar el 9 de julio a los bonistas que mantienen en cartera papeles de la deuda reestructurada por última vez a fines de 2020.

El nuevo secretario de finanzas, Federico Furiase, en su debut formal como tal. LN+

“La colocación del AO27 a una tasa de 5,59% valida la continuidad de la estrategia oficial de profundizar el crédito en dólares bajo jurisdicción local. Esto le permite al Gobierno seguir utilizando el mercado doméstico para la gestión de su programa financiero, apoyado en un apetito de los inversores locales que esperamos se mantenga firme en las próximas emisiones, permitiendo al Tesoro gestionar sus compromisos sin depender exclusivamente del acceso a los mercados internacionales”, evaluaron desde Puente.

A su vez la subasta en pesos, cerrada antes de que se conociera que la inflación no había bajado en febrero, reveló a la vez un mayor apetito de los inversores locales por cubrirse de ese esmeril. De hecho, el 65% de los pesos captados llegaron por la colocación de instrumentos con capital indexado por CER, y más del 46% correspondió a instrumentos con vencimiento a 60 y 198 días, con tasas que fueron del 0,37% al 5,09%, según el caso.

La lici de tasa ARS salió bastante en sintonía con mercado (que le pegó firme a la curva de pesos pre y post-dato IPC).



Algo de premio sobre S15Y6 mientras que S30S6 bastante acorde. pic.twitter.com/hbasNHsBnq — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) March 12, 2026

Ese dato muestra que el mercado ya asume que el proceso de desinflación enfrenta desafíos importantes en los próximos meses, razón por la cual muchos inversores no quieren exponerse a sorpresas. De allí que los papeles a tasa fija, que hasta aquí habían sido los preferidos por el mercado, hayan quedado en una consideración secundaria (aportaron $2,62 billones), a pesar de haberse validado tasas del 34,96% al 36,07% nominal anual (2,53% al 2,60% mensual) para emisiones a 60 y 198 días.

La refinanciación se daba por descontada ya que los datos marcaban que los bancos contaban con un excedente de liquidez de los bancos mayor a los $3 billones, parte importante que buscarían derivar a bonos (costos en especial). Eso se suponía que permitiría al Gobierno refinanciar el vencimiento sin necesidad de convalidar primas mayores a la vigentes en el mercado secundario.

Y finalmente las tasas convalidadas estuvieron “bastante en sintonía con las previas del mercado” que luego reaccionaría mal al dato de inflación divulgado, hizo notar el analista Salvador Vitelli.

Para los analistas de Puente, el resultado en pesos “reafirma la tendencia observada durante el año, donde el Tesoro actúa como un mecanismo de absorción de la liquidez inyectada por el Banco Central mediante la compra de reservas”.