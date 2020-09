El empresario compartió su mirada sobre la crisis argentina en Terapia de noticias, por LN+ 03:16

El empresario Eduardo Costantini vinculado al sector de la construcción, analizó la crisis económica y el histórico derrumbe del PBI, que cayó 19,1% en el segundo semestre.

Consultado sobre las nuevas modificaciones al proyecto que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, en discusión en la Cámara de Diputados, Costantini opinó que este tipo de medidas "no ayudan al cuadro general". Y expresó: "Meten miedo, porque dan una sensación de inseguridad fiscal".

Costantini sostuvo que la raíz de la crisis es política y económica. "Creo que es una tormenta perfecta, y que es estructural, sistémica. Pero lo veo como un gobierno que toma medidas y actúa como si fuésemos el centro del mundo", apuntó.

Para el empresario, las medidas que llevó adelante el Gobierno de Alberto Fernández como la pretendida reforma judicial y el traslado de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi repercuten en la falta de confianza y en la inversión. "Da inseguridad jurídica y daña la percepción de la calidad de la república, la calidad institucional", opinó.

En esta línea, resaltó que el mercado "nunca acompañó el entusiasmo" de cierto sector del establishment que apoyaba al Presidente. Y ahora se suma la pandemia, que le exige al Gobierno más diálogo. "Pero vemos que aparentemente está triunfando una línea más dura, que es más combativa con sectores políticos disidentes", dijo.

Respecto a las últimas medidas económicas, Costantini fue categórico: "Vamos de frente hacia una pared". Y con respecto a la escasez de divisas y al dólar sostuvo que todo depende de las expectativas. Por lo que concluyó: "Si no se cambia la política, si no hay un programa económico consistente va a ser muy difícil cambiarlas. Si no hay disciplina fiscal y no hay señales políticas que avalen todo esto, va a seguir habiendo una demanda de dólares. Es estructural, es sistémico".

