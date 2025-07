Eduardo Eurnekian se fue de la Rural antes del discurso de Javier Milei y opinó sobre el Gobierno

El empresario Eduardo Eurnekian visitó el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Palermo en la previa del discurso de inauguración del presidente Javier Milei y afirmó que el dólar no está atrasado. Aunque se retiró antes de que el mandatario comenzara su alocución, sostuvo que lo escucharía por radio y elogió la gestión de su exempleado.

“[El dólar] no está mal. No creo que nos esté dando sorpresas, al contrario. Han buscado una estabilidad económico-financiera y se ha dado. No está atrasado. Si está atrasado, compra todo el mundo. La confianza de una nación es el dólar”, detalló en diálogo con C5N.

En la última jornada hábil, el dólar oficial en las pizarras del Banco Nación cotizó en $1245 para la compra y $1295 para la venta. El dólar blue, en tanto, que se comercializa en el mercado informal de cambios, cotizó a $1300 para la compra y $1320 para la venta.

El empresario aseguró que “es bueno siempre escuchar al Presidente”. “Lo importante es que tiene una gran convocatoria, lo dice en un momento importante y en un lugar que tiene trascendencia. Hace anuncios todos los días, hay que seguir su acción”, expresó.

Ante la consulta de si la Argentina tiene futuro, Eurnekian se mostró sorprendido: “¿Cómo no va a tener futuro la Argentina? No tenés idea de lo que es Argentina en el mundo y lo que ha sido siempre, en nuestra historia“.

Las palabras de Milei

El Presidente realizó su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo y anunció una rebaja “permanente” de las retenciones agrícolas para la carne vacuna y aviar.

Según confirmó Milei, los derechos de exportación de la carne vacuna de novillo y aviar se reducirán del 6,75 al 5%. En tanto, el grano de soja se reducirá del 33 al 26%, sus subproductos del 31 al 24,5% y el maíz y el sorgo del 12 al 9,5%. El girasol tendrá una merma del 7 al 5,5%.

Son alícuotas que ya habían tenido estos granos entre el 27 de enero pasado y el 30 de junio último. El trigo y la cebada continuarán con la alícuota del 9,5%, que ahora no finalizará el 31 de marzo.

Javier Milei en la inauguración de La Rural de Palermo

“De la catarata de problemas, sólo queda el yunque más pesado. Las retenciones. Por eso quiero hacer un importante anuncio sobre este gran flagelo que nunca debería haber existido”, dijo antes de informar las nuevas cifras.

Allí aclaró que las bajas no son transitorias, sino permanentes. “Buscamos dar impulso al campo, fuertemente castigado por estos impuestos en los últimos 20 años. Repito, estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el gobierno. Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos hecho muchos avances en esa dirección”, insistió, y agregó: “Es importante tener presente que esto es únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, que lo cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política”.

También aseguró que la baja de retenciones “potenciará a toda la economía del interior del país de forma directa o indirecta”.

Más tarde, la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde profundizó sobre el anuncio. “El gran campo argentino tiene en el presidente Milei un aliado que lo ve como el motor de crecimiento del país, y no como una caja para saquear y hacer política. Este gobierno confía en su potencial para continuar sirviendo a la Patria, cultivando nuestras tierras y posicionándose como líderes del sector en el mundo”, detalló.