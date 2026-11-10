Efecto Vaca Muerta: S&P elevó el perfil crediticio de Neuquén, que sube puestos en el ranking subnacional

El desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta y el ordenamiento de las cuentas públicas le valieron al Neuquén un respaldo de los mercados internacionales. S&P Global Ratings elevó la nota crediticia individual (Stand-Alone Credit Profile o SACP) de la provincia de “b-” a “b+”.

La calificadora de riesgo justificó la mejora en la calificación por el fortalecimiento del perfil financiero del distrito patagónico, la flexibilidad presupuestaria y la capacidad para absorber la volatilidad macroeconómica nacional.

Así, Neuquén tiene la segunda nota individual más alta entre las provincias argentinas evaluadas por la agencia, al superar los perfiles de jurisdicciones como Mendoza, Salta o la provincia de Buenos Aires. Solo se encuentra por detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, S&P ratificó la calificación crediticia de emisor de largo plazo para Neuquén en “B-” con perspectiva estable. La diferencia entre la evaluación individual y esta nota responde a criterios metodológicos, según los cuales varias de las provincias evaluadas encuentran un “techo” fijado por la propia calificación y la evaluación del Gobierno argentino.

El ranking provincial

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking crediticio subnacional con un perfil individual de “bb”. Para la escala nacional, S&P Global Ratings elevó la calificación de la Ciudad de “raAA+” a “raAAA”, otorgándole la nota más alta en la Argentina.

Con “b+”, Neuquén ahora ocupa el segundo lugar tras la suba de su perfil crediticio, delante de Mendoza, que se ubica en el tercer puesto con la nota “b”. El cuarto escalón lo comparten Entre Ríos y Salta, que comparten un perfil crediticio individual de “b-”.

Todas estas provincias comparten la misma calificación crediticia de emisor final de “B-” con perspectiva estable.

En quinto puesto, Río Negro y la provincia de Buenos Aires presentan un perfil crediticio individual de “ccc+”y calificaciones de emisor en “CCC+”, aunque con perspectiva revisada a positiva. Por su parte, en sexto lugar, Jujuy cuenta con una calificación de emisor de “CCC”, pese a mantener un perfil individual SACP de “b-”.

Para el caso de Córdoba, S&P retiró la calificación a solicitud de la propia provincia en agosto de 2022, momento en el que contaba con una nota de ‘CCC+’.

El “derrame” del oil & gas

El informe de la calificadora de riesgo atribuye el salto crediticio neuquino a una combinación de factores, donde el sector energético en Vaca Muerta tiene un rol clave. Es que la producción petrolera se duplicó en cuatro años, debido a las inversiones en hidrocarburos no convencionales y el avance de obras de transporte de esos recursos.

La expansión productiva cambió la estructura de ingresos provinciales de varias maneras:

Predominio de regalías energéticas : Las comisiones por la extracción representan cerca del 35% de los ingresos operativos del estado provincial. Asimismo, la recaudación de impuestos locales está vinculada mayoritariamente a la cadena de valor energética.

: Las comisiones por la extracción representan cerca del del estado provincial. Asimismo, la recaudación de impuestos locales está vinculada mayoritariamente a la cadena de valor energética. Mayor autonomía fiscal : Dados sus recursos, Neuquén redujo significativamente su dependencia de las transferencias del Gobierno nacional, que pasaron de representar el 23% de los ingresos totales en 2021 a apenas el 14% en la actualidad.

: Dados sus recursos, Neuquén redujo significativamente su dependencia de las transferencias del Gobierno nacional, que pasaron de representar el 23% de los ingresos totales en 2021 a apenas el Indicadores socioeconómicos destacados : S&P proyecta que el Producto Interno Bruto (PBI) per cápita de Neuquén alcanzará los US$30.300 , cifra que casi duplica el promedio argentino, estimado en USD 15.500.

: S&P proyecta que el Producto Interno Bruto (PBI) per cápita de Neuquén alcanzará los , cifra que casi duplica el promedio argentino, estimado en USD 15.500. Liquidez y acceso a mercados internacionales: El perfil financiero neuquino se vio respaldado por la emisión de un bono internacional por US$500 millones a 2034 (TIPDeN, licitado en julio con una tasa del 7,35%). La operación generó una liquidez que cubrió el 100% de los servicios de deuda previstos para los próximos 12 meses.

El cambio de nota fue celebrado por el gobernador Rolando Figueroa, quien subrayó que el reconocimiento refleja la eficiencia en la administración de los recursos provinciales desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Rolando Figueroa, gobernador del Neuquén marcelo-aguilar-4503

“Logramos más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”, afirmó el mandatario provincial, al ratificar que la estrategia del ejecutivo local fue detener la toma de deuda para gastos corrientes y canalizar el crédito hacia obras de infraestructura estratégica.

Según fuentes oficiales, el plan de “austeridad” incluyó una reducción de cargos políticos y la renegociación de contratos de obra pública. Al asumir, el stock de obligaciones totales ascendía a US$1.800 millones, el cual bajó a US$1.197 millones en septiembre.

Además, se indicó que los compromisos anuales de servicio de deuda se proyectan en niveles moderados, al promediar un 3,3% de los ingresos operativos durante los próximos años, con un volumen de pagos de capital e interés de entre US$250 millones y US$300 millones anuales para el período 2027-2028.

Perspectivas a futuro

Para S&P, el desempeño futuro de la calificación neuquina dependerá de la evolución del riesgo soberano de la Argentina. Una eventual mejora en la nota a la categoría “B” requerirá que el país avance en la estabilización macroeconómica y mejore su propia calificación crediticia.

No obstante, el informe concluye que la provincia logró consolidar una base fiscal sólida, un seguro natural frente al riesgo cambiario y una holgura financiera que le permite encarar su plan de infraestructura sin comprometer la estabilidad ‘macroprovincial’.