El acuerdo con el FMI no cambiará la política económica

En qué va a cambiar la política económica cuando la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cierren el acuerdo que están negociando para reemplazar el celebrado en 2022, a su vez subproducto del acordado en 2018? En nada. Este es el dato crucial para quienes tienen que adoptar decisiones.

En la Argentina de 2025, la política económica es “no hay plata más Federico Sturzenegger”. Ni la troika Javier Milei-Luis Caputo-Santiago Bausili va a aflojar en materia fiscal, ni Federico frenar en su tarea de simplificarnos la vida.

El seguimiento minuto a minuto que los medios de comunicación están haciendo de las vicisitudes de la negociación con el Fondo, entonces, pertenece más a la lógica periodística que a la decisoria.

Es más, si el acuerdo con el FMI incluyera un salto devaluatorio, la “letra chica” no se publicaría nunca. ¿Se imagina un documento que preanuncie en qué fecha el tipo de cambio oficial aumentará, digamos, 25%?

La salida del cepo es cada vez menos traumática porque la demanda de dólares para pagar dividendos se negocia en cuotas y la huida de los pesos que tenemos en los bolsillos es difícil de imaginar porque es de naturaleza transaccional. ¿Por qué no ocurre ya? Por la diferencia que existe entre un “brillante” análisis y la toma de decisiones.

Dado que el eje de la política económica es el equilibrio fiscal, terminada la transición cambiaria, la Argentina debería adoptar un régimen de flotación. Porque en política económica no hay nada peor que tener el tiempo en contra y comprometer formalmente al Banco Central (BCRA) a vender dólares a determinado precio. No solamente no generaría confianza, sino que generaría dudas referidas al cumplimiento del compromiso.

A los ruidos propios de la realidad local, en 2025 hay que sumarle el ruido introducido por el demencial uso de los aranceles por parte de Estados Unidos. Pero adoptar compromisos cambiarios locales para neutralizar ruidos internacionales es la mejor manera de poner en tela de juicio la viabilidad de la política económica.

¿Para qué el acuerdo con el FMI entonces? Porque se vence el vigente y no tenemos reservas para pagar la deuda al contado. Por lo demás, porque sirve para que las calificadoras de riesgo mejoren la nota de la deuda pública de la Argentina, los inversores institucionales puedan comprar títulos públicos, caiga el riesgo país y la Argentina pueda renegociar los vencimientos de deuda de 2026. No es poco.

Juan Carlos de Pablo

