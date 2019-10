El álbum blanco corporativo: lecciones de creatividad de The Beatles

Los Beatles potenciaron su creatividad con diversas fuentes de inspiración

Los músicos de Liverpool supieron usar sus historias personales y el contexto en el que se movían como fuentes de inspiración

"Paul se despertó una mañana con la melodía de 'Yesterday' en la cabeza. Había un piano junto a la cama, así que se dirigió directo a este y empezó a tocarla. 'Estaba todo ahí', dijo. 'El tema completo. No lo podía creer'", relata Steve Turner en The Beatles,un libro donde realiza una detallada investigación sobre las canciones de la banda. Sin embargo, componer la letra no fue tan sencillo. Le llevó varios meses llegar a los versos que lo convirtieron en uno de los temas más célebres de la música moderna. Cuenta Paul que, en una primera etapa, no encontraba las palabras adecuadas. La inconfundible estrofa: "Yesterday, all my troubles seemed so far away", al principio era: "Scrambled eggs, Oh you've got such lovely legs" ("Huevos revueltos, Oh tienes unas piernas tan bonitas"), una imagen culinaria lejana al ejercicio de introspección de la inolvidable versión final.

John Lennon y Paul McCartney compusieron más de 300 canciones trabajando juntos. ¿Qué fue lo que hizo que tuvieran semejante éxito como equipo? ¿Cómo pudieron crear tantas melodías diferentes capaces de conquistar a más de tres generaciones? Parte de la respuesta se puede encontrar en dos ejes: el proceso de composición y las fuentes de inspiración.

Turner explica que tener una canción comenzada implicaba que tenían la melodía, o que estaba avanzada y necesitaba un "gancho" o el puente entre versos. También podía significar que tenían un gran título y un primer enfoque, pero que necesitaban la ayuda del otro para avanzar. A las canciones se les daba la forma final en el estudio de grabación con el resto del grupo y la colaboración del productor, George Martin, para muchos el quinto beatle.

Por ejemplo, sobre "From Me to You", John decía: "Paul y yo fuimos dándole vueltas a varias ideas y dimos con la que nos pareció la melodía adecuada...". Otras veces era como un juego. Sobre la génesis de "Dig a Pony", John contaba que se divertía con las frases: "Era literalmente una canción sin sentido. Tomas las palabras y las vas juntando para ver si tienen algún significado".

A continuación algunas de sus fuentes de inspiración.

1 Historia personal

En general, los temas eran escritos en la mayor parte por uno de los dos, y cada uno tenía su estilo propio. Paul era alegre y sin complicaciones, y John serio y melancólico. Una posible explicación se puede encontrar en su historia personal. Aunque ambos habían perdido a su madre de muy jóvenes, Paul se había criado junto a su padre -también músico- y era muy adepto a la vida familiar. Por su parte, John había sido abandonado por su padre siendo niño, y su madre -luego de casarse con otro hombre- lo entregó al cuidado de una tía. De allí que no parezca casual que Paul haya escrito temas como "I'll Follow the Sun", "I'm Happy Just to Dance With You" y "Let It Be", y John, otros como "Help!", "I'm a Loser", "Misery" y "I'm Down".

2 El mercado

Aunque su talento es indiscutido, el éxito comercial de The Beatles no fue solo arte. Por ejemplo, durante los primeros años, sus canciones estaban dirigidas a adolescentes para las que tocarse la mano era el máximo atrevimiento. "I Want to Hold Your Hand" sería de una inocencia intolerable para el público actual. Ellos conocían muy bien a su audiencia. Más allá de su sinceridad, hacia el final de la carrera se comprometieron con temas sociales y políticos, algo que estaba presente en la preocupación de la mayoría de los jóvenes de entonces.

3 Autores y estilos admirados

Hay infinidad de autores que influyeron en la música de The Beatles. Músicos a los que admiraban como Bing Crosby, Roy Orbinson, Bob Dylan, Little Richard, Elvis Presley y muchos otros inspiraron sus canciones. También lo hicieron estilos musicales como el R&B, el Motown, el góspel, la música psicodélica asociada al movimiento hippie y la música india.

4 La competencia

Además de colaborar, Paul y John competían entre sí para ver quién era capaz de componer el mejor tema. No se debe subestimar el poder creativo que desencadenó el deseo de superar los logros del otro. También competían contra otras bandas, como The Who o The Beach Boys. A pesar de que la prensa se entretenía presentándolos como enemigos, eran amigos de The Rolling Stones y cada uno asistía a los conciertos del otro.

5 Personas

Varios de los temas de los Beatles están inspirados en personas cercanas. Por ejemplo, "Julia" está dedicada a la madre de John; "Let It Be" es algo que la madre de Paul "le dijo" durante un sueño; "Birthday", fue escrita para un cumpleaños de Linda Eastman (quien iba a ser esposa de Paul); John compuso "Good Night" para Julian, su primer hijo, y "Beautiful Boy" para Sean, el segundo; Paul compuso "Hey Jude" también dedicada a Julian luego de la separación de sus padres. Hay infinidad de otros ejemplos.

Prácticamente todo servía de inspiración para The Beatles. Desde los sentimientos (empezando por el amor) hasta los impuestos ("Taxman"); desde los artículos que aparecían en revistas y diarios ("She's Leaving Home", "Happiness is a Warm Gun") hasta el consumo de drogas ("It's All To Much", "Baby you're a Rich Man"); desde la filosofía oriental ("Within you, Without you") hasta una caja de cereales para el desayuno ("Good Morning, Good Morning"); desde un dibujo infantil ("Lucy in the Sky with Diamonds") hasta el afiche de un circo victoriano ("Being for the Benefit of Mr. Kite").

Más allá de un extraordinario talento, la creatividad de The Beatles estaba sustentada en dos elementos claves: la pasión, que mantenía vivo el entusiasmo, y el deseo de superación, que los impulsaba a seguir buscando. Imitarlos es una buena forma de lograr los mismos resultados en la empresa.

El autor es profesor de la Escuela de Negocios de la UTDT