El apocalipsis de los trabajos y lo que enseña la historia

En ningún momento de la historia de las encuestas los estadounidenses han sido menos optimistas sobre sus perspectivas laborales a largo plazo. La persona promedio cree que tiene un 22% de probabilidades de perder su empleo en los próximos cinco años, según un sondeo, una proporción mayor incluso que durante la crisis financiera mundial de 2007-09. La causa de este pesimismo es la inteligencia artificial. Casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses declaró recientemente a otro encuestador que es “muy” o “algo” probable que la IA o la automatización los reemplacen.

No solo la gente común está alarmada. También lo están los líderes de las mismas empresas de IA que causan la ansiedad. Dario Amodei, de Anthropic, ha advertido que la IA podría elevar el desempleo al 10-20%. Bill Gates, cofundador de Microsoft, dijo que en un mundo de IA las personas no serán necesarias para “la mayoría de las cosas”. Sam Altman, jefe de OpenAI, se ha dado cuenta de que hablar del poder disruptivo de la tecnología está provocando una reacción negativa, y ahora habla de “herramientas para aumentar y elevar a las personas, no entidades para reemplazarlas”. Pero ni siquiera él pudo resistirse a mencionar una “disrupción/transición significativa a medida que cambiamos a nuevos empleos”.

Los economistas son, para variar, mucho menos sombríos. Son alérgicos a la “falacia de la suma de trabajo”, que trata al mercado laboral como estático y de suma cero. Si la tecnología desplaza a los trabajadores de algunas ocupaciones, argumentan, enriquece a otros, quienes luego gastan sus ganancias en bienes y servicios que crean nuevo empleo.

El mercado laboral ciertamente aún no se está resquebrajando. La proporción de la población en edad de trabajar de la OCDE con empleo sigue batiendo récords, el desempleo en el club de países mayoritariamente ricos es de solo el 5%, y Estados Unidos emplea a más personas que nunca en industrias “expuestas a la IA” como la abogacía. Los graduados estadounidenses han estado luchando desde antes de que OpenAI lanzara ChatGPT a finales de 2022. Muchos economistas prevén relativamente poca disrupción en el futuro. Los de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos piensan que el país añadirá 5,2 millones de empleos entre 2024 y 2034, aumentando el empleo total en un 3%.

Los avances en las capacidades de la IA podrían volver obsoletos los datos actuales y las extrapolaciones de estos. Pero si esto sucediera, y la IA realmente dejara a millones de personas sin trabajo, sería algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca las nuevas tecnologías se han propagado lo suficientemente rápido como para dejar a un gran número de personas desempleadas durante mucho tiempo. Entender por qué puede arrojar luz sobre cómo esta vez es —y no es— diferente.

Los datos históricos sugieren que la difusión tecnológica siempre avanza lentamente. En un artículo publicado en 2012, Robert Gordon, de la Universidad Northwestern, descubrió que desde 1300 el crecimiento del PBI por persona en la que fuera la economía más sofisticada del mundo en su momento nunca ha superado alrededor del 2,5% anual. Cuando otros países crecieron más rápido que esto, lo hicieron poniéndose al día con un lugar más rico que, casi por definición, provocó un progreso tecnológico generador de riqueza anterior. Y el hecho de que el crecimiento en la frontera de la innovación fuera más lento significaba que también lo era el ritmo de cualquier destrucción de empleo.

Tomemos la agricultura. Aunque ha experimentado monumentales trastornos tecnológicos durante el último milenio, el empleo agrícola solo ha cambiado lentamente. La proporción de la fuerza laboral de Inglaterra en la agricultura ha estado cayendo constantemente desde el siglo XVI sin colapsar nunca repentinamente. El tractor reconociblemente moderno se inventó en Estados Unidos a principios del siglo XX, y tomó generaciones en lugar de años para que la fuerza laboral agrícola disminuyera.

Incluso cuando la disrupción laboral es más rápida, los trabajadores no tienen por qué sufrir. A mediados del siglo XX, las primeras computadoras, los contenedores de carga y otras maravillas llevaron a Harold Wilson, un primer ministro británico, a describir el “calor blanco de la tecnología” ardiendo a través de las economías occidentales. El PBI por persona en Estados Unidos, que para entonces había desplazado a Gran Bretaña como la economía fronteriza del mundo, creció un 2,5% anual, el más rápido jamás registrado para una potencia económica líder. El nivel de disrupción laboral, medido por la proporción de empleo que cambia entre industrias u ocupaciones, fue a veces más del doble de alto que hoy. Sin embargo, muchas personas recuerdan con cariño esa era como un tiempo de salarios crecientes, mayores oportunidades y política no polarizada.

Un caso de cambio tecnológico se ha vuelto notorio: la Revolución Industrial en la Gran Bretaña del siglo XIX. Según algunos relatos, fue horriblemente disruptiva para los trabajadores. Los inventos de James Watt en las décadas de 1760-1780 hicieron que las máquinas de vapor fueran lo suficientemente eficientes como para alimentar fábricas. Esto condujo a un período de crecimiento económico vertiginoso que pareció coincidir con el estancamiento de los salarios ajustados a la inflación. Entre 1790 y 1840 estos apenas se movieron, incluso cuando los capitalistas obtuvieron vastas ganancias.

Los “líderes de opinión” actuales en Silicon Valley a menudo invocan esta pausa. Se asocia con Friedrich Engels, un heredero capitalista convertido en comunista que la describió en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, su relato de los barrios bajos de Manchester en la década de 1840. La investigación reciente, sin embargo, arroja dudas sobre si la “pausa de Engels” es un modelo útil para lo que la IA puede tener reservado para los trabajadores.

La composición del empleo británico vio poca agitación hasta la década de 1850, y luego solo tanta como la que hay hoy. Además, si la tecnología destruyó empleos, creó muchos más. Entre 1760 y 1860 el número de británicos con trabajo aumentó de 4,5 millones a 12 millones. El desempleo generalmente se mantuvo modesto.

En resumen, aquellos que advierten sobre el desempleo masivo impulsado por la IA están prediciendo algo que nunca antes había sucedido.

Eso no significa que nunca pueda suceder. Las primeras señales serían una productividad en rápido aumento combinada con un crecimiento débil de los salarios reales en Estados Unidos, la economía fronteriza del mundo. Esto se mostraría como un aumento en el PBI por persona, por encima del techo del 2,5%, y un salto simultáneo en las ganancias corporativas, lo que reflejaría que las ganancias de una mayor producción fluyen hacia el capital, no hacia el trabajo. Otra señal serían grandes pérdidas de empleos en muchas industrias.

La historia guarda una lección final. Si la disrupción se acerca, aparecerá en una recesión. Las recesiones limpian la economía de empleos improductivos. Las empresas deben hacer cambios radicales para sobrevivir; las firmas débiles quiebran; el capital y el trabajo se mueven hacia las más productivas. Casi todos los empleos que alguna vez fueron rutinarios en Estados Unidos han desaparecido durante recesiones pasadas. Cuáles desaparezcan la próxima vez ofrecerá una gran pista. Hasta entonces, todos —incluidos los señores Amodei, Gates y Altman— seguirán sin saber nada sobre la forma del mundo de la IA por venir.