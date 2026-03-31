El Banco Central compró US$1671 millones en marzo y casi US$4400 millones en el primer trimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró hoy otro mes con fuertes compras de reservas, al quedarse con otros US$140 millones por sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, lo que le permitió totalizar adquisiciones por US$1671 millones en marzo.

Se trata del segundo mayor registro histórico, solo por detrás de los US$2882 millones de marzo de 2024, un récord facilitado porque el pago de importaciones aún se encontraba cuotificado, tras haber sido suspendido desde diciembre por la falta de divisas, con la única excepción de las compras esenciales al exterior. Incluso, el dato dejó atrás las marcas de US$1628 millones y US$1564 millones alcanzadas en marzo de 2007 y 2012, respectivamente.

Además, esto llevó al BCRA a acumular un total de US$4386 millones en el primer trimestre, cifra también muy elevada y solo superada por los US$8512 millones adquiridos entre enero y marzo de 2024, en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, con un tipo de cambio mucho más alto y con los pagos de importaciones comerciales aún “reprogramados”.

El total representa casi el 44% de la meta mínima anual de US$10.000 millones que la entidad se fijó a fines del año pasado, al lanzar su programa de compras orientado a remonetizar la economía, algo que todavía no ocurrió. A su vez, equivale al 25,8% de la meta máxima, estipulada en US$17.000 millones.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central JUAN MABROMATA - AFP

El sostenido ingreso de divisas, si bien mejoró la situación de la entidad que conduce Santiago Bausili —en especial en relación con su “poder de fuego” para intervenir en el tipo de cambio—, aún no alcanza para sacar a las reservas netas del terreno negativo. De hecho, apenas pudo retener hasta aquí apenas un 30% de lo adquirido, ya que en enero y febrero debió vender parte al Tesoro para que realice pagos de deuda externa.

De allí que lo que juntó tampoco resulte suficiente para cumplir con la meta de acumulación pactada (y ya revisada en dos oportunidades) con el Fondo Monetario Internacional, fijada en -US$3100 millones, a menos que haya sido nuevamente modificada. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial al respecto, en un contexto en el que sigue pendiente la aprobación de la revisión y el desembolso de US$1000 millones.

La nueva compra se dio en una jornada en la que se operaron US$486 millones al contado, lo que implica que el BCRA se quedó con el 28,9% del total negociado. Según operadores del mercado, las intervenciones oficiales fueron sostenidas y se intensificaron cuando la mayor oferta presionaba a la baja la cotización del dólar mayorista.

“La divisa inició la rueda en $1396, levemente por debajo del cierre anterior, y desde el comienzo —a diferencia de la fuerte demanda observada en la jornada previa por parte de empresas— se mostró claramente más ofrecida. Si bien encontró cierto equilibrio inicial en la zona de $1390, la oferta constante y el retiro progresivo de la demanda generaron una presión bajista sostenida que llevó la cotización a un mínimo de $1379, antes de rebotar levemente y cerrar en $1382”, detalló Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Las Reservas terminan en u$s 42.091 millones

En el día bajan u$s 1.290 millones🔴

En el mes cayeron u$s 3.469 millones🔴

En el año suben u$s 926 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 140 millones🟢 pic.twitter.com/l7D13uScGI — Christian Buteler (@cbuteler) March 31, 2026

De este modo, el dólar mayorista cerró el día $16 por debajo del cierre previo, según indicó Gustavo Quintana, lo que implicó una baja del 1,07% respecto del cierre de febrero y una caída acumulada del 5% en el primer trimestre.

Las reservas internacionales del BCRA, en tanto, cayeron US$1290 millones en la jornada (de US$43.381 millones a US$42.091 millones), afectadas principalmente por el ajuste de fin de mes en las posiciones de encajes bancarios.