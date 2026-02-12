El Banco Central volvió a comprar fuerte y ya adquirió más de US$2000 millones en el año

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$141 millones por intervenciones sobre el mercado cambiario local, cifra que ya le permite mostrar un acumulado de compras mayor a los US$2000 millones en lo que va del año, desde que iniciara esta racha -que lleva 29 ruedas- el 5 de enero.

La entidad, que ya sumó por esta vía US$890 millones en lo que va del mes (a un promedio diario de US$98,8 millones) y un total de US$2048 millones en el año, está cumpliendo con el 20,5% de la meta mínima que se impuso de comprar US$10.000 millones durante todo 2026.

Aún así -bien medido-, acumuló en realidad hasta ahora US$1610 millones netos, ya que -vale recordar- en enero le vendió al Tesoro Nacional US$437 millones (US$158 millones el miércoles 14 y otros US$279 millones el 19 de enero), que el Gobierno usó para honrar pagos de deuda en moneda extranjera.

Es que la idea oficial es “que haya uno de los dos (BCRA o Tesoro Nacional) comprando en el mercado y no ambos, dentro de lo posible, para minimizar confusiones y maximizar la coordinación para evitar impactos sobre el mercado”, explicaron oportunamente altas fuentes oficiales a LA NACION.

𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀𝐒 🔄



➡️BCRA sigue comprando fuerte en con el mayorista cayendo.

➡️En esta oportunidad informó compras por USD 141 millones y acumula en lo que va del año USD 2.048 millones



Comparto update de @F2Finanzas 👇 https://t.co/tJDTkK6nEp pic.twitter.com/KybmyuYtEq — Andrés Reschini (@adreschini) February 12, 2026

Esas ventas podrían repetirse en adelante, en especial, ahora que el Tesoro vuelve a rearmar “un colchón financiero que le mejora la capacidad de afrontar compromisos en moneda dura sin recurrir a colocaciones externas en momentos inoportunos”, observaron al respecto desde Deplhos Investment, en relación a los $1,7 billones que sumará mañana a esas cuentas (que pasarán a orillar los $5 billones), gracias a la captación extra que pactó ayer tras llamar a licitación para renovar la deuda en pesos y obtener un rollover del 123%.

Hay que recordar que mientras la tasa de riesgo país se niegue a comprimir algo más (se mantiene en torno a los 500 puntos), la administración Milei se ha planteado atender los compromisos de deuda en moneda dura comprando dólares en la plaza local y destinando a ello recursos que obtenga por privatizaciones.

Sostenido nivel de compras en el mes

Las compras oficiales, como ayer, se intensificaron cuando el dólar mayorista, que había abierto la rueda otra vez debilitado, profundizó su tendencia a la baja al ubicarse en $1395 primero y llegar a tocar $1390 después, “cuando la demanda estaba en retirada y la oferta se mantenía sostenida”.

“En ese nivel logró afirmarse, iniciando un rebote moderado y con elevada volatilidad, aunque sin recuperar terreno significativo antes de cerrar en $1395, confirmando la ruptura del piso de $1400 que había respetado en las ruedas anteriores”, indicó el operador y analista Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

El rebote final no sólo tuvo que ver con las compras oficiales, que nuevamente se intensificaron para sostenerlo, sino también con las previsiones que generó la reversión que se dio durante el día en los mercados internacionales y provocaron incluso una leve apreciación global del dólar estadounidense (+0,14% según el Dollar Index) tras otra apertura en baja.

La nueva e importante compra oficial implicó el 31% de las divisas operadas de contado (Foto: FreeP¡CK)

Así, en lo que va de febrero, el tipo de cambio comercial acumula una baja del 3,6% (-$52 pesos) que se amplía al 4,1% (-$60) en lo transcurrido de 2026. Además, considerando que el tope de la banda cambiaria sube a diario y se ubicó en la jornada $1583,39, la brecha con el dólar mayorista ya está en 13,5%, dado que cerró hoy a $188,39 por debajo de ese límite.

La nueva e importante compra oficial implicó el 31% de las divisas operadas de contado en una jornada en la que el volumen se contrajo finalmente poco más de un tercio en relación al nivel que había alcanzado ayer.

El nuevo ingreso vía adquisiciones no evitó que las reservas internacionales retrocedan en US$251 millones en el día (quedaron en US$45.056 millones, según el dato provisorio), afectadas por la baja del precio internacional del oro, que volvió a perforar la cota de los US$5000, al quedar a US$4950 la onza troy.