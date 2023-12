escuchar

La nueva e inquietante “racha vendedora” de reservas en la que recayó el Banco Central (BCRA) marcó hoy un nuevo hito al tener que aportar al mercado oficial US$149 millones, el mayor monto en casi dos meses.

La cifra muestra que de sus famélicas arcas salió casi el 50% de las divisas operadas en la jornada, un porcentaje demostrativo de una oferta casi congelada a la espera de las definiciones por venir cuando asuma el próximo Gobierno, y con una demanda que (aunque encepada) está muy estimulada por el precio de “liquidación final” al que la gestión Pesce coloca a la divisa.

Dólar mayorista cerró a $ 362,70/363,70 por unidad, sesenta centavos arriba del cierre de ayer — Lf CAPITAL (@lf_capital) December 6, 2023

Con la venta del día, el BCRA no solo pasa a mostrar una pérdida de US$259 millones en lo que va de la presente semana por sus intervenciones sobre la plaza oficial, sino que acumula otra de US$365 millones en las apenas cuatro ruedas que lleva diciembre, pese a que se mantiene en vigencia hasta mañana un tipo de cambio diferencial para buena parte de los exportadores que, al permitirle ingresar apenas el 50% del valor de lo embarcado al exterior por la plaza oficial, les abre las puertas a un dólar equivalente a los $620.

Al cabo de ellas, incluso, ya sacrificó el 93,4% de los US$391 millones que dificultosamente había logrado recomprar por esta misma vía durante el mes pasado.

Los operadores venían advirtiendo que el desequilibrio del mercado cambiario oficial tendería a crecer a medida se acerque la fecha para el cambio de Gobierno. Y que eso tendía un duro impacto sobre la posición de reservas internacionales que, medidas en bruto, podrían volver a ubicarse al cerrar la semana por debajo de los US$21.000 millones, su menor nivel en más de 17 años.

“Ese stock acumula una caída de US$ 23.000 millones en el año, un monto equiparable a la baja de las exportaciones a raíz de la sequía. Los mayores compromisos de deuda tanto con el FMI como con acreedores privados (por el step up de los bonos reestructurados) y la compra de títulos contra reservas del BCRA para moderar las cotizaciones paralelas se cubrieron con mayores restricciones a los pagos de importaciones y un aumento sensible de la deuda con proveedores, que se elevó a US$ 36.900 millones hacia mediados de año”, recordó en un informe la consultora LCG.

“En medio de una alta expectativa -y diversos rumores- respecto a la política cambiaria a partir del 11-D, los operadores van pasando en limpio que no solo habría un fuerte reacomodamiento del dólar oficial”, explica el economista Gustavo Ber, en alusión a la retracción de la esperable retracción de la oferta por la plaza oficial.

