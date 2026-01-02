El BCRA no puso en marcha hoy su programa para la compra de reservas

El Banco Central (BCRA) no puso en marcha hoy su anunciado programa de compra de reservas. Tal decisión se tomó en la rueda que marcó -además- el comienzo del nuevo criterio de actualización de las puntas del esquema de bandas cambiarias y posibilitó una devaluación del 1,4% del peso, aunque sin poner -al menos por ahora- a la entidad en riesgo de verse obligada a vender dólares.

Esta modificación, que elevó el techo de $1526,09 a 1528,03 al regir el esquema de ajuste por inflación pasada -que en los hechos equivale a pasar de una nominalidad del 1% mensual a otra del 2,5%- finalmente le terminó dando empuje al billete, como algunos preveían.

De hecho, la divisa se encareció en $20 (o 1,37%) en la jornada respecto al su nivel de clausura del martes a nivel mayorista (cerró a $1475 el tipo vendedor).

“Fue un típico cierre de semana cortada con casi nadie en el mercado. Poco representativo y prácticamente sin presencia institucional. Siempre es mejor comprar, pero mientras que no rompa algo si hoy la sensación fue que si intentábamos hacerlo probablemente rompíamos algo”, explicaron a LA NACION desde el BRCA al ser consultados al respecto.

De acuerdo a lo anunciado al presentar su plan de “profundización del esquema de agregados monetarios” y remonetización de la economía, el BCRA se proponía tener una participación del 5% en el mercado oficial de cambios. De haberla aplicado hoy, y dado que en la rueda hubo un volumen de negocios de US$558 millones, debería haber adquirido unos US$28 millones.

Pero hay que reconocer que había avisado que tendría “flexibilidad operativa”, para asegurar que el programa de compra de reservas “sea compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”.

Primera rueda del año finaliza con el tipo de cambio cerrando en 1.475, un incremento de 1,37% respecto al cierre del año pasado. Volumen operado aumentó a USD 553 millones, por encima del promedio del mes de diciembre de USD 459 millones pic.twitter.com/QJLAmUnfn7 — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) January 2, 2026

El aumento del billete, pese al elevamiento del techo, acortó del 4,8% al 3,6% la distancia con el nivel tope que obligaría a vender reservas y debe haber sido lo que llamó a la conducción de esa entidad, encabezada por Santiago Bausili, a ser prudente y aguardar días más propicios para lanzarse a comprar hasta el 5% del volumen operado.

Vale recordar que, precisamente, el objetivo de esta adaptación realizada por el Gobierno al esquema cambiario vigente hace ocho meses y medio, es “evitar que cada compra de dólares por parte del BCRA termine forzando una intervención vendedora para respetar los límites establecidos”, explicaron al respecto desde Wise Capital.

La jornada inicial del nuevo año también marcó el debut del nuevo método de definición del dólar “A3500″ o “de referencia” (un promedio ponderado de lo operado, en vez de la encuesta anterior) que quedó en $1469.61.

Hoy debutó la 3500 con la nueva metodología de cálculo (un promedio ponderado de lo operado, en vez de la encuesta anterior): marcó 1469.61. https://t.co/fvBLQxYODJ pic.twitter.com/eUaX6D2hWm — Target 🎯 (@TargetDeMercado) January 2, 2026

La decisión oficial de pasar a acumular reservas busca atender los reiterados pedidos que, al respecto, hiciera -tanto en declaraciones públicas como en documentos- el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno tras comprobar que es la única meta del acuerdo renegociado hace nueve meses que se incumplió.

No casualmente llega cuando el país se prepara para enfrentar fuertes vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos meses y años, y al propio BCRA le tocará cancelar importantes vencimientos del Bopreal, aquel bono que emitiera para atender las millonarias obligaciones que la administración anterior dejó incumplidas con empresas importadoras.

De allí que en el mercado se interpreta que lo dispuesto apunta a tratar de ordenar el frente externo, en un contexto de expectativas sobre el impacto que puede tener hacia adelante sobre la dinámica de una inflación que muestra desde hace meses una mayor resistencia a seguir moviéndose a la baja.

Pese a “no intervenir” sobre el mercado, su tenencia de reservas brutas o totales se recuperó en la jornada en US$1934 millones (paso de US$41.165 millones a US$43.099 millones) básicamente por el reflujo de los encajes por depósitos en dólares que cerraron el 2025 en niveles récords. Se espera además que sigan en alza, al quedar “liberados” desde hoy más de US$20.000 millones que se mantuvieron depositados por un año en las cuentas ligadas al último blanqueo para evitar el pago de multas.

Claro que el dato es meramente anecdótico, dado que lo que está “en la mira” es su tenencia propia o neta, que al día de hoy es más negativa que cuando asumió incluso la administración Milei. Es lo que explica que “acumular reservas” se haya transformado ahora en una necesidad imperiosa para el Gobierno