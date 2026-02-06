El Banco Central sigue de compras y se acerca a los US$1500 millones

El Banco Central (BCRA) completó su quinta semana consecutiva comprando dólares para sus reservas, al alzarse hoy con otros US$51 millones.

Esto le permite ya acumular compras por US$317 millones en lo que va de febrero o 1474 millones desde que se lanzó a hacerlo el pasado lunes 5 de enero, cifra -esta última- que supone el 14,74% de la meta anual por US$10.000 millones que se impuso para este año.

BCRA compró hoy USD 51M. Reservas en USD 44.940M pic.twitter.com/VAArCSl6ye — @Nefinance (@Net_Finance) February 6, 2026

Es decir, lleva 25 ruedas consecutivas sumando divisas mediante intervenciones sobre el mercado oficial, a un promedio de US$59 millones por día, monto mayor al que se esperaba en el mercado y sin que ello implique ponerle presión al valor del billete.

El BCRA adquirió otros US$51 millones hoy

Esto, por caso, quedó a la vista otra vez hoy al operarse el dólar mayorista con tendencia marcada a la baja hasta cerrar el día ofrecido y a $1423 para la compra y $1432 para la venta “$10 por debajo del cierre de ayer para caer $15 en la semana, tras haber trepado $14 al cabo de la semana anterior”, hizo notar el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Fue en una jornada en la que se registró una fuerte recuperación en el volumen negociado, que llegó a los US$542 millones (+58% en relación al precedente) alcanzando el mayor nivel de los últimas tres semanas.

Las Reservas terminan en u$s 44.940 millones

En el día suben u$s 190 millones🟢

En el mes crecen u$s 438 millones🟢

En el año se incrementan u$s 3.775 millones🟢



El BCRA hoy compró u$s 51 millones🟢 pic.twitter.com/yToeWT50rb — Christian Buteler (@cbuteler) February 6, 2026

Como en la jornada el techo de la banda cambiaria estaba fijado en $1574,05 se observa que el tipo de cambio mayorista o comercial quedó a $142,05 (o 9,9%) por debajo de ese tope, una distancia que supone el margen más amplio desde el 13 de octubre pasado, cuando era del 10,2 por ciento.

De este modo, el peso se fortaleció frente al dólar “en una jornada en la que todas las monedas de América Latina se fortalecieron. El Real está a 5,22 (venía de 5,40), el peso mexicano se aprecia 1,4% y el peso argentino 0,77%”, hizo notar el economista Miguel Kiguel por la red X.

Empujadas por lo adquirido, y una nueva recuperación del oro que le permite a la onza volver a acercarse a los US$5000 en el mercado internacional (cerró a US$4957), las reservas internacionales subieron US$190 millones (+0,42%) en la jornada para cerrar, según el dato provisorio oficial, en US$44.940 millones.

Hoy todas las monedas de América Latina se fortalecen. El Real está a 5,22 (venía de 5,40), el peso mexicano se aprecia 1,4% y el peso argentino 0,77%. Para entender el porqué el Peso se fortalece hay que mirar también que pasa en la Región — Miguel A. Kiguel (@kiguel) February 6, 2026

Vale recordar que ese activo, elegido como refugio por los inversores ante la incertidumbre global, tiene impacto directo en la tenencia que declara la entidad que conduce Santiago Bausili, ya que mantiene en cartera alrededor de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

“El Gobierno viene cumpliendo su objetivo de acumular reservas con las liquidaciones vinculadas a la cosecha y las vinculadas con las colocaciones de deuda que hace el sector privado, descartando, por ahora, volver a los mercados de deuda soberana. Pero el desafío es convertir este equilibrio en un esquema sostenible que habilite un círculo virtuoso entre estabilidad externa, crédito y actividad”, observó al respecto el economista Nery Persichini, de GMA Capital.