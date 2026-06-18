El canje tuvo un 57,8% de adhesión, pero redujo sólo 20% el vencimiento de fin de mes

El Gobierno logró una adhesión del 57,8% al canje que lanzó para aplazar parte del importante pago de deuda en pesos que enfrenta a fin de mes y que, hasta aquí, ascendía a casi $20,3 billones.

El llamado para reconvertir las tenencias del bono ajustable por el dólar oficial TZV26, que vence el próximo 30 de junio, por una Letra (LELINK D31L6) o por el bono TZVD8, de similares características, pero con vencimiento un mes o hasta 30 meses más tarde, recibió ofertas de participación por un equivalente a US$3456 millones, según informó el Ministerio de Economía.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 2.879 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.456 millones

Esto significa una aceptación de 57,77% sobre el total de VNO en circulación.



✅… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 18, 2026

De ese total, fueron convalidados pedidos de canje por un equivalente a US$2561 millones por el instrumento de corto plazo y otros US$318 millones por el bono más largo —que habría sido suscripto mayoritariamente por organismos oficiales—. Esos títulos serán acreditados a los inversores adherentes el próximo martes, lo que arroja un total reconvertido de US$2879 millones.

Eso indica que solo se ganó un mes para el 89% del total de la deuda canjeada, dado que la Lelink, ampliamente demandada, vencerá el 31 de julio. De allí surge el cálculo de una “aceptación del 57,77% sobre el total del valor nominal en circulación”, que, según lo informado, ascendía a un equivalente de US$4100 millones ($6 billones al tipo de cambio del día).

Federico Furiase, Secretario de Finanzas de la Nación Captura de Pantalla

Con la operación, el Gobierno logró reducir en aproximadamente $4,15 billones el compromiso de pago previsto para fin de mes, que habría quedado ahora en torno a $16,2 billones, siempre que no medien nuevos canjes intraestatales antes de la fecha de vencimiento, fijada para el 30 del corriente.

Vale recordar que, con el mismo objetivo, ya se habían concretado operaciones de conversión —que incluyeron además al Boncer TZX26, también con vencimiento a fin de mes— realizadas los días 10 y 12 de junio.

Claro que, con el dólar en alza —el tipo de cambio mayorista avanzó 4,4% en los últimos 20 días—, ese monto podría ampliarse algo más.

Dólares Shutterstock

Habrá que ver cuál será entonces la estrategia del Gobierno para afrontar el mayor compromiso financiero a la vista hasta diciembre, ya que llegará a ese vencimiento “con tasas de interés reales negativas en pesos y un dólar en movimiento”, según advirtieron operadores del mercado.

“Es probable que tenga que resignar la idea de seguir estirando plazos y ofrecer nuevamente instrumentos cortos, junto con papeles similares a los que vencen, si quiere refinanciar la mayor parte del compromiso”, señaló a LA NACION uno de ellos, en alusión a una combinación de títulos ajustables por dólar, CER o instrumentos duales.

Por lo pronto, el canje le permitió a Economía “dimensionar el tamaño de la cobertura dólar linked que deberá afrontar a fin de mes”, evaluaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El bono ofrecido en esta operación es heredero de los numerosos instrumentos con indexación al dólar emitidos para que el mercado pudiera cubrirse antes de las elecciones legislativas del año pasado, en un intento por evitar una mayor pérdida de reservas, que por entonces escaseaban.

Esa situación quedó en evidencia cuando, en un rescate inédito, el Tesoro de Estados Unidos adquirió 2,75 billones de pesos (equivalentes a unos US$1855 millones) durante las semanas previas al comicio de octubre con el objetivo de aportar dólares al mercado local.