El comercio electrónico creció 101% en el primer semestre del año respecto de igual período de 2020

El crecimiento del comercio electrónico, un fenómeno que se observa desde hace una década pero que tuvo su explosión durante la cuarentena derivada del coronavirus, no detiene su marcha: en el primer semestre de este año las ventas por esa vía se duplicaron en términos nominales (crecieron un 101%) respecto de 2020, un año que ya había sido bueno para el sector y que había mostrado un avance de 124% en comparación con 2019.

El dato surge de un informe de la consultora Kantar preparado especialmente para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en el que se especifica que en la primera mitad del año el e-commerce registró una facturación de $631.788 millones, unos $317.186 más que en igual período de 2020 y $228.510 millones por encima de lo registrado en todo 2019.

Este auge estuvo explicado por un 47% más de órdenes de compras (80,3 millones) que las emitidas en el primer semestre del año pasado; por un ticket promedio que fue 53% mayor ($5222) y por un 31% más de productos vendidos (120,9 millones de unidades), según surge del trabajo mencionado, que se elaboró a partir de 200 encuestas online, realizadas desde el 14 hasta el 24 de julio de 2021.

El comercio electrónico crece en la Argentina.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, destacó que el e-commerce se mantiene en un crecimiento constante. “Vemos que el consumidor habitual empezó a comprar más categorías y con mayor frecuencia, y que a su vez se sumaron nuevos compradores, que tienen la particularidad de que ya no son del segmento de clase media y media alta, de entre 25 y 45 años, sino que se amplió la base en términos de edad y de nivel socioeconómico”, comentó.

Sambucetti también señaló como muy auspicioso el hecho de que, si bien en 2020 el e-commerce se utilizó como forma de subsistencia, porque no se podía salir de la casa, cuando hoy se pregunta a los consumidores qué categorías piensan comprar contestan que son las que no vienen comprando, como entradas para espectáculos, movilidad y transporte, educación. “Esto demuestra que el comercio electrónico no fue solo el bombero para resolver la situación puntual de aislamiento sino que definitivamente ya es parte del hábito de compra de los usuarios”, opinó el directivo.

Las cifras no sorprenden, si se tiene en cuenta que, tal como concluye el estudio de Kantar para la CACE, el 35% de los argentinos manifestó comprar ahora más de la mitad de los productos de consumo masivo de manera online, mientras que antes de la pandemia sólo lo hacía el 15%.

Dentro de esta tendencia hacia las compras online mantiene el protagonismo el e-commerce propio, que en el período analizado concentró el 77% de la facturación, el 76% de las órdenes de compra y el 75% de las unidades. Le siguen en importancia el marketplace (con 16%, 19% y 19%, respectivamente), el B2B2C, una combinación entre venta a consumidor final y a empresas (capta 3% en todos los casos), y redes sociales (3%, 2% y 2%, respectivamente).

¿Qué fue lo más vendido por este canal en el año? Medido en unidades, el primer lugar lo ocupó “Alimentos y bebidas”, seguido por “Indumentaria no deportiva”, “Hogar, muebles y jardín”, “Artículos de limpieza” y “Accesorios para motos y autos. Pero medido en facturación, el top five quedó conformado así: “Hogar, muebles y jardín”, “Línea blanca”, “Celulares”, “Computación” y “Electrónica, audio, video y TV”.

En lo que respecta a las pymes, en tanto, también se observa un alza de las operaciones realizadas por el canal online, pero todavía les falta un camino por recorrer. Salvador Femenía, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dijo: “El avance del e-commerce es innegable y se va a mantener de forma ininterrumpida, pero a las pymes aún nos falta trabajar más para lograr mayor seguridad en la operatoria. Si bien muchas aprovechan este canal y hay categorías que traccionan muy bien, como indumentaria y artículos del hogar, todavía son muchas las que prefieren mantener el contacto personal con el cliente”.

Esta explosión traccionó también al sector logístico y al de la tecnología vinculada con él. Álvaro Echeverría, CEO y fundador de SimpliRoute, software de inteligencia logística, comentó que, en los últimos años, la transformación digital generó cambios importantes en las empresas y consumidores, lo que impulsó las transacciones online. “Este contexto obligó a las organizaciones a asumir nuevos retos, como el uso de las innovaciones tecnológicas, que tienen como objetivo incrementar su eficiencia operacional, reducir costos y aumentar la satisfacción de sus clientes”, señaló el ejecutivo, que en el último año reportó un crecimiento de 70% en el país.

En cuanto a la tasa de conversión, es decir el porcentaje de operaciones que se concretan en relación a la cantidad de visitas de su web, hay una leve disminución en los primeros seis meses de este año, en comparación con igual lapso de 2020, ya que pasó de 1,46% a 1,22%. “Los argentinos siempre fuimos muy sensibles a los precios. La pandemia acentuó esta característica, y la mitad de los consumidores está probando no sólo nuevas marcas sino nuevas tiendas online. Por lo tanto, es esperable una menor tasa de conversión en 2021″, se explica en el informe de Kantar.

En este contexto, el envío a domicilio se consolidó como el método de envío más utilizado: fue el escogido en el 64% de las operaciones concretadas entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año, mientras que en igual período de 2020 esa cifra fue de 60%, y en 2019, de 39%.