La venta de naftas cayó 5,3% en comparación con diciembre y acumula una caída de 17,3% en relación con febrero de 2020; en el caso del gasoil, la baja fue mayor, de 7,7% en comparación a diciembre y está 15% abajo contra febrero 2020.

La demanda de naftas y gasoil cayó 6,6% el mes pasado con relación a diciembre para sorpresa del sector que, desde el desplome del consumo ocurrido durante las medidas restrictivas a la movilidad, al comienzo de la pandemia, venía mostrando una sostenida recuperación.

De esta forma, la comercialización general de combustibles está todavía 16,2% abajo de los niveles de febrero 2020, último mes completo previo al comienzo de las medidas que afectaron la normal circulación.

De acuerdo a un informe elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) junto a la consultora EconomicTrends, la venta de naftas cayó 5,3% en comparación con diciembre y acumula una caída de 17,3% en relación con febrero de 2020. En el caso del gasoil, la baja fue mayor, de 7,7% en comparación a diciembre y está 15% abajo contra febrero 2020.

Según indicaron los estacioneros, en el sector esperaban que la recuperación de la movilidad vinculada al esparcimiento, las reuniones sociales y fundamentalmente al turismo impacten de manera positiva en el repunte de las ventas, que hoy siguen arrojando pérdidas para un segmento significativo de las estaciones.

En cuanto a la evolución de los precios, el informe comparó los valores de los combustibles en enero de 2020 con 2021. Para las naftas, la súper subió $7 por litro a lo largo del año ($64 vs 56), mientras que la premium lo hizo en $11 ($86 vs $75). Respecto al gasoil, fue una suba de $8 para grado 2 ($62 vs $54) y de $14 para grado 3 (premium) ($84 vs $70).

En porcentaje, el conjunto de los combustibles subieron un 32,95% interanual, mientras que la inflación medida por el Indec arrojó una suba de 38,5% para el mismo período, 5,5 puntos porcentuales más alta.

"Ha sido un mes complejo. Esperábamos una recuperación mucho mayor y nos encontramos con esta realidad que nos deja en una situación límite. Esperamos que con el regreso a clases presenciales y la mayor movilidad vuelva la recuperación, porque si no se nos viene otro año muy difícil y no sé cuántas estaciones puedan sobrevivir en el mediano plazo, cada vez resulta más difícil la supervivencia", sostuvo Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha.

Respecto a los objetivos para 2021, Bornoroni pidió que las estaciones de servicio tengan un asiento dentro del Consejo Económico y Social lanzado por el Gobierno la semana pasada. "Queremos colaborar en la generación de consensos sobre las prioridades estratégicas e implementación de políticas públicas a largo plazo para el desarrollo del país, que son parte central de los objetivos con los que se armó dicho espacio. Nosotros tenemos presencia en todo el territorio del país, trabajamos con uno de los insumos esenciales para la producción como son los combustibles. Si realmente habrá equipos multisectoriales como fue anunciado, las estaciones de servicio tenemos que estar presentes allí. Tenemos mucho para aportar", destacó Bornoroni.

