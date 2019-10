El desvío es el camino. Cómo avanzar frente a un futuro incierto

Carlos Pérez y Nicolás Pimentel en el panel "B.M.E. La fórmula para intentar entender el futuro" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 10:32

¿Cómo nos movemos en un mundo en el que ya no hay un punto de llegada y la excepción se volvió la regla? Esa pregunta atravesó la primera charla de la quinta edición del evento Negocios del Futuro, realizada hoy por LA NACION en el auditorio del museo Malba.

Al comienzo de la jornada Matías Arturo, líder de Servicios Financieros de Accenture para Sudamérica Hispana, explicó que se le entregaron a todos los miembros de la audiencia pulseras que son, en realidad, "sensores de neurociencia". "El paradigma que decía que el producto o el servicio era lo importante hoy cambia y lo importante es el consumidor. Entonces, hoy queremos entender cómo esta audiencia se involucra con el contenido", explicó, en diálogo con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Río.

José Del Río junto a Matías Arturo, de Accenture Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Nos seduce mucho la idea de futuro, pero nuestras lecturas o consumos culturales de ciencia ficción que lo predecían en el pasado, como Blade Runner o los relatos de Julio Verne, hoy ya no están vigentes. Lo que empieza a suceder ahora es un futuro que no está muy lejano. Tenemos las series Black Mirror, Years and Years: los consumos de hoy instalan un futuro que borra los límites con el presente. Es la era de lo increíblemente verosímil", sostuvo Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina, que compartió el escenario con Nicolás Pimentel, co fundador de +Castro y consultor en innovación.

Los colegas y compañeros de trabajo durante muchos años compartieron su chat personal de Whatsapp, en el que continuamente se envían contenidos que los impactan bajo la alerta de "B.M.E": "Boludo, mirá esto". Uno de esos contenidos es el libro de Kevin Kelly, The Inevitable (Penguin Random House), en el que se mencionan los "verbos que llegaron para quedarse".

"Uno de ellos es becoming, vivir en un estado de presente continuo, de transformación continua. Nuestra generación tiene ingenuidad de pensar que vamos a volver a un mundo en el que había reglas y no. Hay un ' constant silence upgrade' y lo importante es cómo transitás este camino, porque el desvío es ahora el camino", aseguró. "No hay una línea de llegada, sino múltiples y lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos", añadió.

Nicolás Pimentel, co fundador de +Castro y Consultor en innovación Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

La incertidumbre no deja fuera ni las grandes firmas. "Estamos viviendo tiempos pangeáticos, donde no se sabe dónde va a terminar cada una de las grandes empresas de hoy: Google, Netflix, Facebook, Apple, Amazon, Spotify, Telefónica. No podemos saber ni siquiera a qué producto, servicio o segmento van a terminar dedicándose", dijo Pimentel, y agregó: "Hasta las redes sociales se están moviendo y cada vez empiezan a parecerse más".

"Las variables no permiten predecir un punto de llegada. Empieza a tener importancia la noción de entusiasmo en lugar de la de progreso. ¿Cómo nos movemos si no hay un punto de llegada? Quizás sea el momento del impulso interno", sostuvo Pérez y recordó un mail de despedida de un joven profesional que dejó la agencia que él lidera y que consideró el más atinado posible. "Es raro irse después de cinco años. Es más raro quedarse", decía ese mail.

Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

El creativo de BBDO comentó que así como el talento que volvió masivo a Hollywood migró luego hacia las series y la televisión, esos movimientos se producen también en otros sectores. "Filólogos y lingüistas toman hoy relevancia porque son los que van a ser los entrenadores de los bots. Alguien que podría haber quedado confinado a una académica ahora redefinen sus habilidades", ejemplificó.