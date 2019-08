Asombro por la destrucción de valor en muchos operadores. Fuente: AFP

Javier Blanco
12 de agosto de 2019

El peso se devaluó 20% promedio, para volver a colocarse como la moneda más débil del mundo, en la primera jornada de mercados posterior a las PASO que significaron un duro golpe a los sueños de reelección de Mauricio Macri.

Su debacle había comenzado a insinuarse anoche, incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales, en paralelo a un derrumbe de los bonos de la deuda, algunos de los cuales ya cotizan con una paridad promedio cercana al 55%, de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, un tercio de las cuales perdieron la mitad de su valorización de mercado en apenas un día.

La moneda tuvo ese derrumbe pese a que el Banco Central (BCRA) vendió US$100 millones de sus reservas por primera vez en la era Sandleris para tratar de defender su valor, e incluso elevó en casi 12 puntos la tasa promedio de la economía local que cerró el día orillando el 75% anual (quedó en 74,78% anual promedio).

La oferta oficial de divisas incluyó, además, la tradicional subasta de US$60 millones por cuenta del Tesoro, con lo que la intervención oficial en el mercado alcanzó casi un tercio del monto total operado de contado por US$549,8 millones en el día.

Así marcó un nuevo récord, aunque ni de ese modo el BCRA pudo renovar íntegramente la deuda que le vencía en Letras de Liquidez (Leliqs): apenas debió contentarse con refinanciar el 40% del total, dada la presión que había en el mercado para "hacerse de pesos" que, a su vez, faciliten las huída del peso. De este modo quedaron liberados unos $158.900 millones que, de no calmarse la situación, pueden seguir presionando sobre el tipo de cambio en los próximos días, y obligando al BCRA a sacrificar reservas, dado que según el esquema cambiario en vigencia debe intervenir para tratar de defender el valor del peso para el cambio con el dólar supere los $51,45.

La jornada de furia cerró en lo cambiario con el dólar ofrecido a $53,30 (+18,2%) para la venta mayorista pero a $58 al público (+25,5%), y tras haber arrancado a $60 y llegado a tocar máximos históricos a $61. Sin embargo, cabe señalar que la cotización en buena parte del día fue sólo simbólica para el público minorista en general ya que no se pudieron concretar operaciones cambiarias online con la mayor parte de los bancos durante buena parte del día.

A eso hay que agregar caídas del 20% en los precios de los bonos argentinos y de hasta el 59% en las acciones locales que se operan en la Bolsa de Nueva York. "Son todos valores de shock, de un mercado que entró en pánico", describió Alejandro Henke, de Proficio Invesment.

De este modo el costo de mercados de la dura derrota electoral sufrida por el oficialismo fue mayor del que venían calculando algunas consultoras al imaginar distintos escenarios según los resultados que arrojasen las urnas.

"Nunca, en los años que llevo operando, vi una caída igual: desvalorizaciones generales del 50% en dólares (no de una empresas que quebró, sino un promedio de buena parte del mercado). Parte de eso es reversión de lo visto el viernes, cuando algunos se acoplaron a la ola de compra de algunos fondos sin plata para tratar de atrapar ganancias con un resultado que estuvo muy lejos del que esperaban, como dejaron a las vista las tasas de 300 al 400% que llegaron a pagarse por cauciones bursátiles", refirió Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, una de las consultoras que venía advirtiendo sobre un mercado que estaban convalidado precios demasiado optimistas de cara a las PASO.

Los ejemplos de desvalorización fueron muchos. Los ADR de los bancos se hundieron más del 50% en Nueva York, lo que supone que cedieron más de la mitad de su valorización de mercado. Pero lo mismo pasó con compañías energéticas (cayeron 59% los ADRs de Edenor, 56% los de la Central Puerto, 53% los de Pampa Energía y 49% los de Transportadora de Gas del Sur), ligadas a la construcción (-57% Loma Negra) o al campo (-38% Cresud).

"Lo peor es que esa destrucción de valor fue convalidada por un aumento impresionante del volumen operado: el ADR del Galicia operó 27 millones de papeles, lo que supone un valor aproximado a USS400 millones cuando en una rueda común venía operando US$30 millones. Es un salto de volumen muy fuerte", apuntó Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa (IEB).

Para el analista Pablo Castagna, de Portfolio Personal inversiones (PPI) lo que el mercado está diciendo con esta ola de liquidaciones es que la compulsa electoral "quedó definida tras las PASO", algo que "claramente muchos inversores no esperaban". Eso quedó a la vista porque las violentas bajas fueron "prácticamente instantáneas" y no hubo rebotes a lo largo del día, lo que indica que los mensajes ´políticos que fueron surgiendo en la jornada no sirvieron para generar ni una pizca de calma. "Lo peor es que octubre se percibe muy lejos", indicó.

Para los analistas de Delphos Investment, el proceso de ajuste en que entró el mercado está lejos de definirse y lo primero que debería suceder es que se estabilice el peso. "Ahora hay que buscar un nuevo nivel de equilibrio. Pero si algo quedó a la vista es que la tasa al 75% no alcanzó para frenar la huida del peso, lo que demuestra que el BCRA tendrá más trabajo combinando intervenciones sobre el mercado cambiario con suba de tasas en los próximos días", advirtió Leonardo Chialva.