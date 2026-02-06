El día después del acuerdo comercial con Estados Unidos: dólar estable y rebote la Bolsa porteña

La firma del acuerdo comercial con Estados Unidos finalmente se concretó ayer, y en la apertura de los mercados financieros de hoy los activos operan con estabilidad: el dólar sigue estable y la Bolsa porteña con un ligero rebote, con comportamientos mixtos entre acciones de diferentes sectores.

La pizarra del Banco Nación transita la primera parte de este viernes con un dólar a $1460. Es decir, no registra cambios en comparación al cierre del jueves.

Distinta situación se observa en la cotización de los dólares financieros. Si bien comenzaron inquietos, sus oscilaciones no representan grandes incrementos. En el caso del dólar MEP, inició el viernes a un valor de $1469,77, lo que significa una suba del 0,6%. Por su parte, el contado con liquidación (CCL), llegó a los $1511,27, un 0,3% por arriba de su anterior cierre.

La Bolsa porteña experimenta un buen comienzo de viernes EITAN ABRAMOVICH - AFP

El Merval, que viene de experimentar un jueves malo con una caída del 2,8%, intenta dar vuelta la página. Durante esta mañana opera con un alza diario del 1,3%. Especialistas financieros explicaron que el indicador sufrió el revés global ayer. Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital, habló de un reacomodamiento de flujos “hacia activos defensivos”.

Con la intención de revertir esa tendencia, el panel de la Bolsa porteña refleja que las acciones de las principales empresas se encuentran teñidas de verde. Metrogas encabeza el listado, con una escalada del 5,39%. Le siguen Loma Negra (+4,42%) y Aluar (+4,09%).

Precisamente, las que peor la pasaron ayer, en un jueves que en materia económica local tuvo como punto destacado la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, fueron Sociedad Comercial del Plata (-5,1%) y Banco Supervielle (-4,9%). Luego de una rueda mala para los mercados internacionales, que impactó en el mercado local, hoy estas firmas apuntan a revertir esos números: Sociedad Comercial del Plata crece 2,59% y Supervielle, 2,22%.

El verde de la Bolsa porteña se traslada casi por completo al comportamiento de los bonos, que en su mayoría suben. El AL41D trepa 0,5%, el GD30D, un 0,4%y el AL29D, también 0,4%. El único que cae en dólares es el GD46D (-1%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“Los bonos soberanos de la Argentina han caído sistemáticamente durante toda la semana. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre dos puntos. Por un lado, vienen corrigiendo desde los máximos históricos de precio alcanzados a fines de enero. Por el otro, el contexto internacional no ha sido favorable, en particular en el mercado de acciones“, explicaron desde Puente.

Las acciones de empresas argentinas en Nueva York comienzan el viernes en rojo. Arrastran un mal jueves, que les dejó en un punto de partida malo. Por eso, en el comienzo de la jornada BBVA refleja una caída del 8,5%, Supervielle registra mismo guarismo y el Grupo Financiero Galicia, un descenso del 8,2%.

Entre las que menos sufren se encuentran Tenaris, que experimenta un retroceso más leve (-0,9%). El comportamiento del ADR de MercadoLibre muestra el mismo número y Ternium posee un rojo de 0,7%.