Dólar estable: la Bolsa porteña cae y borra toda la suba del año, mientras que el riesgo país sigue por encima de los 500 puntos

Los mercados internacionales atraviesan otra rueda de números en rojo. Entre dudas con respecto a los cambios que habrá este año en la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), conflictos geopolíticos y preocupación sobre las valuaciones de las compañías tecnológicas, la incertidumbre crece entre los inversores, en un escenario que arrastra a los activos argentinos a la baja. Hoy, las acciones vuelven a operar en terreno negativo y el riesgo país sigue por encima de los 500 puntos.

En la cuarta rueda de la semana, la Bolsa porteña muestra una caída del 2,6% y cotiza en 2.936.468 unidades. Este último valor equivale a US$1954 (-3%) al ajustar por el dólar contado con liquidación, y acumula un retroceso de 8,8% en la primera semana de febrero . De esta manera, borró todo el recorrido alcista que había tenido en enero y cae 2,4% en el acumulado del año.

En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones del mercado, las bajas más marcadas del día son para las acciones de BBVA (-4,5%), Banco Supervielle (-4,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).

El rojo también tiñe a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en una rueda donde los principales índices de Estados Unidos tienden a la baja. Los papeles de Banco Supervielle retroceden 5,7%, seguidos por BBVA (-4,6%) y Grupo Financiero Galicia (-4,1%).

La Bolsa porteña borró esta semana todo el recorrido alcista que tuvo en enero Richard Drew - AP

Mientras que la deuda soberana y las acciones se ven afectadas por el clima global, el mercado de cambios continúa sin sobresaltos. El dólar oficial mayorista cotiza a $1446,02, equivalente a una caída diaria de $1,34 (-0,09%), a 8,7% de distancia del techo de la banda de flotación cambiaria ($1572,50).

El minorista se consigue a través del homebanking del Banco Nación a $1465, sin cambios frente al cierre anterior. El precio promedio del mercado es de $1467,30, según el relevamiento diario que realiza el BCRA.

Estos valores son más altos que el dólar MEP, que se negocia a $1458,60. Esta rueda marca una suba diaria de $1,31 (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación avanza $1,13 y cotiza a $1498,22 (+0,1%).

Los bonos soberanos, por su parte, encadenan la sexta rueda consecutiva en descenso. Los Bonares retroceden este jueves 1,26% (AL41D) y los Globales hasta 0,47% (GD38D). Esto impacta de manera directa sobre el riesgo país, ya que el indicador suma 13 unidades y se ubica en 515 puntos básicos (+2,59%), según las pantallas de Rava Bursátil.

El índice que elabora el JP Morgan había perforado la barrera de los 500 puntos básicos durante la semana pasada, un hito que no ocurría desde junio de 2018, luego de que el Banco Central (BCRA) pusiera en marcha su plan de acumulación de reservas. Sin embargo, el contexto negativo impactó en toda la deuda emergente, incluida la Argentina.

El mercado de cambios atraviesa otra rueda de calma Krystyna Marych - Shutterstock

“El S&P Merval también se vio impactado por esta dinámica global de rotación. En este contexto, el sell-off (venta masiva de acciones) observado en el sector financiero responde a la liquidez y profundidad que tienen los bancos en un entorno global donde los flujos están reacomodándose hacia activos defensivos. Además, persiste la incertidumbre respecto a la capacidad de los bancos para recomponer la rentabilidad perdida durante los últimos dos trimestres", explicó Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital.

“El mercado argentino continúa dominado por los flujos internacionales, al menos en el margen, en un contexto global de elevada volatilidad en acciones y commodities. Ante la falta de drivers locales, es esperable que el comportamiento ‘importado’ siga siendo el factor predominante", sumaron desde Delphos Investment.