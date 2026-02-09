El dólar aceleró la baja y el Banco Central lo aprovechó para comprar US$176 millones

El dólar aceleró hoy su tendencia a la baja al cerrar ofrecido para la venta al público en el Banco Nación a $1440 —a $1446 en promedio entre los bancos privados—, es decir, con un nuevo retroceso de $10 frente al cierre del viernes, lo que lo llevó a ubicarse en el menor nivel desde el 20 de noviembre pasado.

Lo que esa cotización -y el resto de los precios a los que se comercializa el billete- reflejó fue el desplome de $16 que sufrió en la jornada el dólar mayorista al clausurar la rueda a $1407,00/1416,00 por unidad para la compra y venta respectivamente (-1,1%), tras registrar “la caída más importante para un día de operaciones desde el comienzo del año y replicar la registrada el 17 de noviembre”, hizo notar al respecto el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

De este modo, se distanció un 11,5% del techo de la banda cambiaria, en la fecha establecida en $1578,71, y tomó con ese nivel la mayor distancia desde el 26 de septiembre.

Todo sucedió al cabo de una rueda dominada claramente por la oferta y en la que el mercado oficial operó en el segmento de contado US$430,929 millones. “El billete operó todo el día sin lograr encontrar un piso firme, con predominio absoluto de la oferta y una demanda que se fue retirando a medida que los precios cedían. Abrió a $1432, nivel de cierre del viernes, pero se acomodó rápido en la zona de $1425 antes de que, con el correr de las horas, se acentuara la dinámica bajista”, describieron desde ABC Mercado de Cambios.

Acelera las compras...

Fue en definitiva lo que le permitió al Banco Central (BCRA) alzarse en la jornada con US$176 millones para sus reservas, que cerraron en US$45.323 millones (creciendo en US$383 millones en el día), lo que supone el mayor monto desde el 14 de enero, cuando adquiriera US$187 millones. De este modo ya acumula compras por US$493 millones en el mes y US$1650 millones en lo que va del año, cifra que implica el 16,5% de la meta mínima por US$10.000 millones que se planteó para todo 2026.

“Esta compra representó más del 40% del volumen operado en el día”, destacó al respecto el economista Salvador Vitelli por la red X.

La baja del local billete replicó la baja que la divisa de Estados Unidos registró en casi todo el mundo hoy (ajustó 0,83% el Dollar Index).

De allí que no sorprendiera a los operadores y analistas que se repitiera en todos los segmentos del mercado doméstico. Por caso, el dólar MEP (financiero local) cayó de $1448 a $1438,50 (-0,7%) y el Contado con Liquidación (o dólar “fuga”) se hundió de $1506 a $1488 en promedio. A su vez, el dólar blue o paralelo quedó ofrecido a la venta a $1430 (-$10 o 0,35%), menor precio desde el 8 de diciembre pasado.

El operador Frank O'Connell trabaja en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 19 de octubre de 2021. (AP Foto/Richard Drew)

Contagiado de estos reacomodamientos a la baja, los precios a que se pactaron los contratos a futuro de la divisa en la plaza local cayeron entre 1,10 y 1,44% en la fecha, con ajustes que fueron más importantes para fin de marzo y abril (esas posiciones cerraron a $1470 y 1503, respectivamente), tal vez porque se espera al billete para entonces más ofrecido al comenzar a incidir para entonces las liquidaciones de la próxima cosecha gruesa.

Para los analistas de Fundación Mediterránea, la oferta de divisas se ve fortalecida por motivos financieros, dadas las liquidaciones ligadas a las colocaciones de deuda que realizan distintas empresas y “el aliento oficial que hay al carry trade para que el Banco Central logre mantenerse activo en las compras y la ‘rienda corta’ monetaria puede temporalmente estabilizar el precio del dólar en términos nominales”, señaló en un informe. “Pero es difícil que las tasas de interés puedan acomodarse a la baja, por lo que la salida del estancamiento del nivel de actividad puede ser lenta”, estimaron.

Las Reservas terminan en u$s 45.323 millones

En el día suben u$s 383 millones🟢

En el mes crecen u$s 821 millones🟢

En el año se incrementan u$s 4.158 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 176 millones🟢 pic.twitter.com/Llq3tsHR3N — Christian Buteler (@cbuteler) February 9, 2026

El buen clima cambiario pareció impactar en los precios de los bonos y las acciones argentinas que se negocian en el exterior y volvieron a mostrar tendencia a una revalorización, tras ser castigados buena parte de la semana pasada. Esto se reflejó, por caso, en un descenso de diez puntos (1,95%) en la tasa de riesgo país, que cerró a 502 unidades.

Por caso, hubo alzas para los bonos más cortos, lo que dejó al Global 30 más cerca de rendir 8%, pero tendieron a cerrar neutros los más largos. A su vez, los ADR locales que se operan en Nueva York registraron mejoras generalizadas que, en algunos casos, llegaron al 6% (Banco Supervielle) o el 5% (Telecom y Edenor), mientras sólo los papeles de IRSA y Cresud cerraron con rojos del 1,4 al 1,6%. Esos avances se replicaron en la plaza local, aunque no alcanzaron para rescatar al S&P Merval, que cerró neutro en 2.976.663,79 puntos tras una rueda de balance mixto.

Posteriormente, el tipo de cambio logró sostenerse por un breve lapso en torno a $1420, pero ya en el tramo final de la rueda volvió a quebrar todos los soportes relevantes, profundizando la caída y alcanzando mínimos intradiarios en $1416, nivel que terminó siendo precio de venta al cierre.