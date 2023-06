El escenario en los mercados: más limitaciones para el dólar y una mayor devaluación insinuada en las inversiones

escuchar

Al inicio del programa del dólar especial para el agro, Sergio Massa anunció que esperaban liquidaciones cercanas a US$5000 millones. El objetivo parecía inalcanzable, pero se cumplió el miércoles, cuando se registró una liquidación de US$1052 millones. Se logró que el Banco Central adquiriera US$451 millones en el mercado oficial. Para el final de mayo el plan había permitido que se acumularan US$1129 millones de reservas y el saldo del mes pasó de -US$279 millones a +US$850 millones.

Restricciones al acceso a divisas para las provincias

El Banco Central limitó el acceso al mercado único libre de cambios (MULC) para los pagos de deuda de las provincias, algo que no se había hecho ni en 2011 ni en 2015. Según su última comunicación, la entidad monetaria les exige a las administraciones provinciales presentar una propuesta para cancelar hasta el 40% de los vencimientos de capital y refinanciar el 60% remanente, obteniendo una extensión de por lo menos dos años de vida, en promedio.

Los inversores demandan cada vez más cobertura

En un contexto de bajas reservas y con una brecha cambiaria por encima del 100% (versus el contado con liquidación), la demanda por cobertura es cada vez más fuerte. En ese contexto, las principales empresas argentinas aprovechan, con emisiones primarias, para fondearse barato. No solo sus emisiones no pagan intereses, sino que, además, sus precios de emisión superan el 100%, lo que implica un rendimiento negativo de no haber compresión de la brecha. ¿El plazo favorito? Las que vencen en 2024 rinden alrededor de -11%.

Por más que las tasas a las que se emiten los bonos hard-dollar de empresas locales parecen indicar que son más seguros que los mismos treasuries, pues no lo son. Ni con el techo de deuda en juego esto puede ser factible. Sin embargo, recientemente, compañías como Arcor y Vista Energy salieron a tasas comparables a las del mismo Tesoro norteamericano. Es que las restricciones para el uso de dólares llevan a ciertos desbalances entre la demanda y oferta de instrumentos ley local. Así, las corporaciones emiten deuda a tasas irrisorias.

Mayo en verde para el Merval, que subió un 6,6%

Mayo terminó en terreno positivo para el principal índice bursátil argentino. Ascendió 43 puntos (6,6%) y cerró en US$697, luego de haber superado la resistencia de US$700 una jornada antes. De esta forma, el índice hilvanó dos meses consecutivos de recuperación, tras un marzo calamitoso, y alcanza una ganancia acumulada en el año de 18,8%. Aunque ya no es sorpresa, con el riesgo país coqueteando con los 2600 puntos estos niveles en los que se ubica el Merval no tienen precedente histórico.

