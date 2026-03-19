El FMI destaca que la Argentina ya amortigua shocks gracias al boom de la energía

WASHINGTON.- Mientras se esperan definiciones sobre la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo multilateral señaló que las conversaciones con las autoridades argentinas “están progresando” y, a la vez, destacó que el país “resistió relativamente bien” el impacto de la guerra en Medio Oriente, que ha generado fuertes turbulencias en los mercados globales.

“En las últimas dos semanas, el entorno global se volvió más desafiante debido al conflicto en Medio Oriente. Hasta el momento, la Argentina resistió este impacto relativamente bien, especialmente si se considera que ahora es un exportador neto de energía“, indicó la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION.

La directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack.

Kozack destacó que en 2022, cuando se produjo el último gran impacto en los precios de la energía, la Argentina “era un importador neto de energía”, y en cambio “ahora es un exportador neto, habiendo exportado petróleo y gas por un valor de US$8000 millones el año pasado”.

“Por lo tanto, esto constituye una diferencia muy importante con respecto al impacto en los precios energéticos de 2022 para la Argentina”, agregó la vocera del FMI. Los precios del petróleo y del gas natural licuado (GNL) se dispararon en las últimas horas tras los ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo. El barril de crudo Brent llegó a 119 dólares, mientras que los precios del gas natural licuado europeo se dispararon un 30%.

Mientras continúa el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, Irán intensificó su ofensiva contra la infraestructura de combustible, energía y gas en la región y atacó una refinería de Arabia Saudita en el mar Rojo, una de las principales fuentes de extracción de petróleo en el mundo.

Un ataque en una planta en Shahin Shahr, en la provincia iraní de Isfahán. - - UGC

En ese marco, Kozack resaltó que “se prevén mejoras, o nuevos avances, en el proceso de consolidación de la Argentina como exportador neto de energía a medio plazo".

“Vemos en esto el inicio de una tendencia para la Argentina, lo cual, evidentemente, actúa como un factor mitigante significativo para la economía del país“, destacó.

Una corredora de divisas trabaja junto a una pantalla en la que se muestran los precios internacionales del petróleo en la sala de operaciones de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur. Ahn Young-joon - AP

De todas formas, advirtió que la situación a raíz de la guerra en Medio Oriente es “fluida e incierta”, y que “las condiciones financieras globales más restrictivas tienen el potencial de crear un entorno más difícil para todas las economías emergentes, e incluso para algunas economías avanzadas”.

En una referencia a la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central (BCRA) en lo que va del año, uno de los ejes que podrían derivar en un waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta en 2025, Kozack dijo que “se están llevando a cabo esfuerzos para reconstruirlas“.

“El BCRA ha adquirido reservas por un valor aproximado de 3500 millones de dólares desde principios de año. Esto equivale a unos 70 millones de dólares diarios. Además, el Tesoro argentino está emitiendo ahora bonos en dólares de manera regular en los mercados locales. El interés por estos instrumentos en Argentina ha sido sólido“, resaltó Kozack, quien evitó responder una pregunta sobre si al FMI le preocupan los últimos índices de inflación y de desempleo en el país.

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en Washington.

A diferencia del año pasado, el BCRA mantuvo desde enero último un ritmo de compra de divisas que fue evaluado positivamente por el organismo multilateral.

Al ser consultada sobre la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y sobre la consulta del Artículo IV, que podría concretarse en abril, la vocera del FMI señaló que “continúan las conversaciones” con las autoridades y que informarán al respecto “a medida que dichas conversaciones avancen”.

“La interacción entre el staff del FMI y las autoridades es muy estrecha y adecuada, y las conversaciones están progresando”, aseguró. “Estamos comprometidos, y las reformas tienen como objetivo consolidar los sólidos logros de estabilización que Argentina ha alcanzado hasta el momento”, añadió.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, en Washington. FMI

El próximo desembolso del FMI en el marco del acuerdo, de US$1000 millones, recién se concretaría en abril, una vez que el equipo técnico del organismo eleve el staff level agreement al directorio ejecutivo del organismo y que la segunda revisión sea aprobada. No hubo precisiones de fechas.

Se espera que el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo asista a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial a partir del 13 de abril, en Washington.

El mes pasado hubo una misión técnica del FMI en Buenos Aires, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, en el marco de la segunda revisión y la consulta del Artículo IV. Luego, un equipo del Ministerio de Economía, liderado por el viceministro José Luis Daza, viajó a Washington para avanzar en las conversaciones.

“Con el FMI viene todo muy bien”, dijo la semana pasada a LA NACION, en el marco de la Argentina Week en Nueva York, un alto funcionario económico al tanto del diálogo con el organismo multilateral.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Davos. FABRICE COFFRINI - AFP

En tanto, al hablar de las reformas implementadas por el Gobierno, la directora de Comunicación del FMI afirmó esta mañana que “están avanzando en múltiples frentes con el fin de consolidar los primeros logros de estabilización que hemos observado” en la Argentina.

“Recientemente, el Congreso aprobó algunas medidas relativas al mercado laboral destinadas a reducir la informalidad”, añadió, en referencia a una de las reformas claves que aprobó la administración de Javier Milei.