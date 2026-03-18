Vaca Muerta acelera: Mega invierte US$360 millones y apunta a exportar más gas líquido

Vaca Muerta sigue sumando inversiones. Compañía Mega S.A. anunció una inversión por US$360 millones para ampliar su capacidad de producción y fortalecer el desarrollo de los líquidos asociados al petróleo y gas natural en el yacimiento neuquino.

El proyecto, presentado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), representa una nueva fase del plan integral de ampliación y expansión 2023-2028, que alcanzará una inversión total estimada de US$650 millones.

“Con esta inversión consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país, a través de una operación sostenible, segura y confiable”, afirmó Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega S.A.

El proyecto permitirá incrementar en aproximadamente un 27% la producción total de la compañía, acompañando el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y la mayor disponibilidad de líquidos asociados al gas natural. Del volumen adicional generado, alrededor del 80% estará destinado a los mercados de exportación, principalmente en forma de GLP (propano - butano) y gasolina natural, mientras que el 20% se orientará al mercado interno, fundamentalmente en forma de etano para la industria petroquímica local.

El proyecto prevé un plan de obras de tres años de ejecución (2026–2028) que se desarrollará en cuatro provincias. La iniciativa incluye la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa), destinadas a incrementar la capacidad de transporte de líquidos del gas natural (NGLs) del poliducto que une la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca. Asimismo, contempla nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo en la planta separadora Loma La Lata (Neuquén) y un conjunto de adecuaciones complementarias en la planta fraccionadora de Bahía Blanca.

Mega es el único operador en la Argentina de un poliducto dedicado al transporte de líquidos de gas natural, que conecta la Cuenca Neuquina con el polo petroquímico y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca. La empresa nació en 2001 y sus accionistas son YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%).