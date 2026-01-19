El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento de la Argentina para este año y el próximo

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina, con un 4% de expansión de su PBI para este año y el próximo, al presentar este lunes en Bruselas la actualización del World Economic Outlook (WEO).

El informe, en el que periódicamente el organismo multilateral da a conocer sus análisis y pronósticos sobre la evolución de la actividad económica mundial, prevé que el crecimiento global “se mantenga resistente”, con un 3,3% en 2026 (una mejora de 0,2 puntos respecto al anterior informe, de octubre) y un 3,2% en 2027, tasas similares al 3,3% estimado para 2025.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, junto al ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en Washington, el 24 de abril de 2025. JIM WATSON - AFP

En referencia a la Argentina, que según las estimaciones del FMI registrará un crecimiento de 4,5% en 2025, las previsiones no tuvieron modificaciones respecto al informe de octubre, y el 4% proyectado para este año —un punto menos que lo que prevé el presupuesto aprobado por el Congreso el mes pasado— está por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Según el organismo, la región tendrá un crecimiento de 2,2% en 2026 (0,1 puntos menos que la anterior previsión) y 2,7% (+0,1) en 2027.

En ese sentido, el FMI proyecta que la economía de Brasil, la principal de la región y que en octubre próximo afrontará elecciones presidenciales, crezca este año 1,6%, un recorte de 0,3 puntos respecto a la previsión de octubre. La proyección para 2027 es más optimista: 2,3% (+0,1).

EL FMI señaló en el informe que el “rendimiento estable” de la economía global “a primera vista es el resultado del equilibrio entre fuerzas divergentes”, al hacer referencia al impacto de la guerra arancelaria que desde el año pasado desató el gobierno norteamericano.

“Los obstáculos derivados de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados por el impulso de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial [IA], más en América del Norte y Asia que en otras regiones, así como por el apoyo fiscal y monetario, las condiciones financieras en general favorables y la adaptabilidad del sector privado”, explicó el organismo con sede en Washington.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. JIM WATSON - AFP

Además, el informe del FMI mejoró la previsión de crecimiento este año para la principal economía global, Estados Unidos, “impulsada por la política fiscal y una menor tasa de interés oficial, al tiempo que disminuyó gradualmente el impacto de las mayores barreras comerciales”. La proyección es de 2,4% en 2026 (+0,3 puntos respecto a octubre) y de 2% en 2027 (-0,1).

Las medidas arancelarias del segundo gobierno de Donald Trump —quien el próximo martes cumple un año en el poder— han sido determinantes para la evolución de la economía global.

“Desde la publicación del WEO de octubre de 2025, las tensiones comerciales han seguido disminuyendo, aunque persisten los riesgos de repuntes ocasionales. Una disputa entre China y Estados Unidos, relacionada con los controles a las exportaciones de semiconductores y minerales de tierras raras, fue seguida rápidamente por una tregua que redujo los aranceles bilaterales hasta noviembre de 2026 e introdujo una pausa en los controles a la exportación", explicó el FMI, que mejoró la previsión de crecimiento para China en 2026 (4,5%, 0,3 puntos más que el anterior informe).

“Las autoridades norteamericanas también eliminaron, para todos los países, los aranceles sobre algunos productos agrícolas, compensando así los aranceles más altos en ciertos sectores que se habían anunciado previamente y que ya están en vigor", remarcó el reporte, que puso el foco en una inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el uso por parte de Trump de la “ley de poderes económicos de emergencia internacional”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca. Evan Vucci - AP

Un fallo adverso en la Corte para la política arancelaria de Trump socavaría la pieza central de su agenda económica y tendría un impacto inmediato para la marcha de la economía global, apuntan los expertos. El máximo tribunal podría tomar una decisión al respecto esta semana.

“Los nuevos acuerdos comerciales bilaterales y otros acuerdos firmados [por Estados Unidos], que a menudo incluyen importantes compromisos de inversión y compra con escasa transparencia pública, añaden una capa adicional de complejidad. La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″, advirtió el FMI.

El reporte, presentado en la previa del inicio del Foro Económico Mundial de Davos, prevé que la inflación global disminuya de un 4,1% estimado en 2025 a un 3,8% en 2026, y a un 3,4% en 2027. Las proyecciones “prevén que la inflación vuelva a la meta de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías”, indicó el informe. En la mayor potencia global, “el alto costo de vida sigue siendo la principal preocupación mencionada en las encuestas de hogares”, añadió.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, participará esta semana del Foro de Davos, en el que también darán el presente otros líderes mundiales, como Trump y el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

El informe presentado este lunes en Bruselas se dio a conocer en momentos en que la Argentina espera la segunda revisión del programa acordado con el organismo multilateral en abril de 2025.

En ese sentido, el FMI informó el jueves pasado que la segunda misión a Buenos Aires para revisar el programa será “en algún momento de febrero”. La directora de comunicación del organismo, Julie Kozack, destacó en una conferencia de prensa la satisfacción del FMI con los avances del Banco Central (BCRA) para acumular reservas en el inicio de este año, con compras sostenidas en las últimas ruedas.