El FMI destacó la acumulación de reservas del BCRA y afirmó que va a “un ritmo más rápido de lo previsto”

WASHINGTON.- Los avances del Banco Central (BCRA) para acumular reservas en el inicio de este año, con compras sostenidas en las últimas ruedas, fueron destacados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calificó como “muy positivo” que las compras de dólares vayan a un “ritmo más rápido de lo previsto”, en momentos en que se espera la segunda revisión del programa acordado con el organismo el año pasado.

“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades [argentinas] para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional.

“Aunque aún es temprano en el proceso, la acumulación de reservas empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA han superado el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas ha comenzado a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo", agregó Kozack, que si bien señaló que la segunda misión a Buenos Aires para revisar el programa será “en algún momento de febrero”, evitó dar una fecha precisa.

El incumplimiento de la meta de reservas para 2025 fijada con el FMI fue uno de los déficits del Gobierno, y ese eje será discutido con la misión del organismo. “Proporcionaremos más detalles a medida que se acuerden las fechas, y será en ese momento cuando se celebren las discusiones sobre waivers de los objetivos. Así que esas discusiones se llevarán a cabo como parte de esa misión de revisión", señaló Kozack.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en una reunión en Washington, el año pasado.

El Banco Central (BCRA) sumó el miércoles divisas por octava rueda consecutiva, con una compra de US$187 millones. Fue la mayor compra desde el 11 de marzo del año pasado (US$268 millones), un mes antes de que el Gobierno anunciara la salida del cepo cambiario.

Así, en las primeras dos semanas del año, el BCRA acumula un saldo positivo de US$515 millones, luego de que el Gobierno anunciara que en 2026 buscará comprar divisas por entre US$10.000 millones y US$17.000 millones. El BCRA inició el 1 de enero el nuevo esquema cambiario con la mira puesta en el dólar y las reservas, con una modificación en la forma de actualizar las bandas del tipo de cambio.

“Se espera que estas importantes medidas mejoren las perspectivas de un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y ayuden a la Argentina a gestionar mejor las crisis”, amplió la vocera del organismo, en su primera conferencia de prensa del año. El 1 de febrero, en tanto, la Argentina afronta vencimiento de intereses por unos US$820 millones con el FMI, según se desprende de los registros del organismo.

“En términos más generales, la aplicación sostenida del programa económico de las autoridades será fundamental para afianzar la estabilidad que hemos observado, y será clave para hacerlo de una manera que equilibre los objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo“, añadió Kozack.

Respecto a la posibilidad de un encuentro de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, que comienza el lunes próximo en Suiza, Kozack dijo que aún están “ultimando el calendario”.

Javier Milei mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

Kozack también destacó que la Argentina “comenzó el año con buen pie”, y que 2026 “se presenta sólido”.

“Observamos un progreso continuo y esfuerzos de estabilización, lo que está contribuyendo a impulsar la confianza del mercado en la Argentina tras la contracción de la economía en 2024. Se estima que en 2025 habrá crecido un 4,5%. La inflación ha caído de tres dígitos en 2024 a alrededor del 30% a finales de 2025, y ese es el nivel más bajo de inflación en Argentina en ocho años“, remarcó. El próximo lunes, el FMI publicará la actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que mostrará sus previsiones para el PBI del país.

La vocera dijo además que el organismo recibió con “satisfacción” la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para 2026. “Es el primero en dos años y es coherente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para la Argentina. También recibimos con satisfacción los esfuerzos en curso para garantizar el apoyo a la legislación destinada a reducir la informalidad del mercado laboral y aumentar su flexibilidad", explicó.

La director gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Seguimos comprometidos firmemente con el apoyo a los esfuerzos de estabilización y reforma de la Argentina. Estamos trabajando en estrecha colaboración con otros socios multilaterales y bilaterales para alcanzar estos objetivos comunes", dijo Kozack, aunque sin dar más detalles sobre el diálogo que hubo el año pasado con el Tesoro norteamericano, cuando le dio un auxilio financiero al Gobierno en la previa de las elecciones legislativas de octubre.