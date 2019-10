Los economistas auguran que en la brecha entre el dólar oficial, el blue y el CCL se verán los efectos más rápidos de la elección Fuente: LA NACION

A pocos días del 27 de octubre, la economía es un espejo de la tensión electoral. En la última semana l a brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones del blue y el "contado con liquidación" (CCL) creció hasta ubicarse en torno al 30% y los economistas auguran que será ahí donde se verán los efectos más rápidos de lo que ocurra el próximo domingo. Fuera del alcance del arbitraje del Banco Central, la brecha es un indicio certero del pulso del mercado y el humor de los inversores.

Para Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, el proceso de dolarización continuará cualquiera sea el escenario post 27 de octubre, aunque en algunos casos "más sensible al precio". "Si Mauricio Macri logra entrar en el ballottage, tal vez los ahorristas decidan dolarizarse a $65, $66, pero no estén dispuestos a hacerlo a $79 o $80, como se vio en los últimos días", apuntó. Según los cálculos de Falcone, en un contexto de segunda vuelta la brecha podría acortarse hasta caer en el área del 10%, mientras que en un escenario de triunfo del Frente de Todos, podría crecer al 40%.

Sin embargo, la mayoría de los economistas consultados no creen que la confirmación del triunfo de Alberto Fernández pueda generar un cimbronazo violento en los mercados. "La sorpresa ya se vivió en las PASO", apuntó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina. "Hay una fracción muy pequeña que todavía tiene expectativas en el repunte de Macri, por lo que una victoria de Fernández puede generar algún acomodamiento, pero no de la magnitud de agosto. Después va estar el condimento político: el mensaje que dé el presidente electo en las primeras horas; si se muestra conciliador, agresivo, tranquilo", añadió.

En el mismo sentido se expresó Martín Vauthier, de la consultora EcoGo, para quien después del resultado de las PASO el mercado ya hizo un "repricing" que evidencia lo que espera: que el resultado quede confirmado en las elecciones generales, más allá de los porcentajes. "Eso ya está incorporado en los precios, con lo cual no veo necesariamente un gran cambio de escenario si se materializa", señaló. "Mas que el resultado, lo que va a determinar la dinámica financiera a partir del lunes van a ser las señales que se empiecen a dar desde la política. Si va a haber o no una posición coordinada [en caso de que triunfe Fernández], cómo se va a manejar la transición y cuál va a ser el programa económico a partir de 2020 de cara a los problemas más urgentes y los de mediano plazo", añadió.

Para Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG, una victoria de Fernández traerá más salida de depósitos y dolarización, si es que no se dan señales que convenzan al mercado. "Principalmente sobre cómo se va a manejar en economía, política monetaria y deuda. Ahí quizás los nombres sean importantes", apuntó Lorenzo, que no fue el único en señalar la relevancia del futuro gabinete del próximo gobierno.

"Un nombre dice todo", aseguró Falcone. "Así como con Mauricio Macri eran menos relevantes, porque era Mauricio Macri, y también eran irrelevantes con Cristina Kirchner, porque cualquiera que pusiese iba a responder a su línea, en el caso de Fernández hay mucho más margen: no es lo mismo (Martín) Redrado que (Matías) Kulfas", dijo, y aventuró: "Dentro de la coalición que constituirá su gobierno, van a dividir a los ministros entre los conservadores y los camporistas".

Un escenario de ballottage podría generar una primera reacción positiva, pero tampoco alteraría sustancialmente la dinámica económica

Para Sigaut Gravina el ballottage, a diferencia del triunfo de Fernández, "sí sería una sorpresa, en el sentido inverso" que podría generar una primera reacción positiva, pero sin alcance para mejorar sustancialmente las variables más golpeadas de la economía. "Si bien Macri plantea una política más market friendly y una mejor relación con el FMI, la credibilidad de su gobierno también está afectada por las políticas del último tiempo, que en medio de una pelea electoral buscaron poner plata en los bolsillos de la gente. Hay que ver si vuelve a ser el Macri pre PASO o no", añadió.

Incluso aunque Macri logre acortar la distancia y quede en una posición competitiva, para Falcone el dólar oficial tendería a mantenerse en los niveles actuales (es decir, sin bajar). Según explicó, nadie, excepto los exportadores que están obligados por el Banco Central, tiene motivaciones para liquidar dólares en este momento y contribuir a robustecer la oferta del billete.

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, consideró que si Macri se acerca a Fernández en las urnas puede tener " algún veranito en el mercado financiero", con alguna baja del dólar y subida de bonos y acciones, sin que eso deje de ser "un pullback [retracción] limitado". Por otro lado, consideró que hasta el cambio de mando -haya alternancia o no- será necesario monitorear de cerca el goteo de reservas y depósitos, así como las posibles nuevas restricciones que pueda haber a la compra de dólares. " No descarto que se ajuste el cepo y sea un poco más restrictivo. Con las regulaciones de ahora solo quedaron afuera el 3% de los que tienen ingresos para comprar más de US$10.000", lanzó.

Algunos analistas ven el escenario de ballottage con mayor preocupación. "Yo creo que eso traería semanas de incertidumbre y una pelea en la que no se sabe qué armas se van a usar. Y de la competencia feroz nadie sale beneficiado", dijo María Laura Tramezzani, managing partner de AAG Finanzas. "Un escenario donde se prolongue la campaña puede seguir profundizando el daño que se generó en las macroeconomías después de las PASO", sumó Vauthier.

Sin embargo, no hay solo dos escenarios posibles. Los economistas consultados coinciden en que no es lo mismo un escenario en el que Fernández "arrase" que uno en el que gane, pero Juntos por el Cambio quede consolidado como una oposición fuerte, con presencia en el Congreso y posibilidades de volver a disputar el poder. Algunos, incluso, fantasean con la posibilidad de que Fernández pueda apoyarse en los legisladores de Cambiemos si en algún momento necesita sobreponerse a la oposición interna de su coalición y apuntalar un plan económico más ortodoxo.