Los bancos piden que no se habilite a las fintech a pagar sueldos y jubilaciones

Los bancos cuestionaron el reclamo que las fintech vienen realizando para que las habiliten a gestionar la acreditación de sueldos y jubilaciones, al advertir que -si se permite que esos pagos se abonen fuera del sistema bancario formal- se expondrá “a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos en que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”.

Lo hicieron mediante una nota técnica suscripta por las tres cámaras en que se agrupan (ABA -banca extranjera-, Adeba -banca privada nacional- y Abappra -bancos públicos y cooperativos-) que difundieron mediante un comunicado para sentar su postura común.

La nota de ABA, adeba y Abappra

Allí alertaron que una contingencia de ese tipo, además de generar de problemas para el Estado (que cargaría con los reclamos en última instancia), afectaría la generación de crédito para empresas y personas ya que provocaría un mayor riesgo sistémico.

Al comienzo de su gestión, el Gobierno intentó habilitar la competencia en el pago de nóminas mediante el decreto 70/23, pero dicha norma quedó suspendida cuando la Justicia se expidió sobre el capítulo de reforma laboral que la incluía.

El alerta que emiten los bancos en conjunto muestra el temor a que la iniciativa se reactive ahora que la administración Milei intenta avanzar con la discusión de nuevas reglas para contratar y despedir personal.

Frente a esto las tres cámaras advirtieron que una flexibilización en ese sentido no traería beneficios “pero si costos y riesgos” al bajar “el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

Las billeteras quieren poder gestionar pagos de salarios y jubilaciones sebastian pani

El documento recuerda que hasta mediados la década de 1990, los salarios y jubilaciones se pagaban en efectivo, algo que se modificó con la reforma del Estado llevada a cabo por el expresidente Carlos Menem. “En un contexto de creciente bancarización y expansión de los medios electrónicos de pago, el BCRA promovió un cambio en la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que los sueldos y jubilaciones se paguen en cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios”, señalan.

“En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de ‘cuentas sueldo’ y ‘jubilaciones’, pero sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”, denunciaron ABA, Adeba y Abappra.

El sistema bancario local tiene bajo administración más de 10 millones de cuentas sueldo mediante la que pagan haberes unas 620.150 empresas. A eso se suman 14,7 millones de cuentas vinculadas a la acreditación de jubilaciones y pensiones.