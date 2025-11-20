El Gobierno autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid

A través de la Disposición 40/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar en el país para la ruta entre Buenos Aires y Madrid. La low cost española ya puso pasajes a la venta y se espera que el vuelo inaugural sea en mayo. De esta manera se sumará a la oferta de Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa respecto a las líneas aéreas que están en ambos países.

“Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta Madrid, España, y Buenos Aires, Argentina, y viceversa”, señala el documento que lleva la firma de Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo.

Según estableció la aerolínea, las tarifas promocionales para los vuelos, que arrancan el 24 de mayo, van desde los US$930 ida y vuelta, con equipaje incluido, y desde los US$2780 ida y vuelta en clase ejecutiva. La ruta tendrá dos frecuencias semanales y en julio pasaría a cuatro frecuencias, en función de la demanda y la disponibilidad de flota.

La inauguración de la ruta a la Argentina forma parte del plan de expansión de Plus Ultra, una aerolínea fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid y con base en Madrid-Barajas. La compañía aérea está apuntando a fortalecer su presencia en América Latina, un mercado donde las aerolíneas españolas mantienen una competencia intensa, por lo que este año incorporará dos aviones Airbus A330 y aumentará las frecuencias en todos sus destinos de largo alcance, con foco en mejorar la conectividad entre Europa y la región.

Como parte de los objetivos de la línea aérea, Buenos Aires se sumará a los cuatro destinos regulares que la empresa opera actualmente en Latinoamérica: Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. Con la incorporación de la capital argentina, Plus Ultra elevará a ocho sus rutas regulares. Además, la empresa ofrece vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y tour operadores, lo que le permite tener presencia en 18 países de cuatro continentes a través de sus diferentes divisiones de negocio.

Por el momento, la ruta entre Madrid y Buenos Aires es operada por Aerolíneas Argentinas, Air Europa e Iberia, que anunció recientemente que a partir del año próximo tendrá días con hasta cuatro frecuencias diarias, lo que confirma el crecimiento de la demanda entre ambos países. En los últimos meses, España se consolidó como uno de los destinos europeos más elegidos por los argentinos, tanto por turismo como por razones familiares, y el aumento de oferta podría contribuir a moderar los precios, que en 2024 llegaron a superar los US$1600 en temporada alta.