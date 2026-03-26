Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este nivel de advertencia implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormenta rige en el oeste de Jujuy, en sectores de la Puna, incluyendo Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. En esa región se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 26 de marzo SMN

De acuerdo con el SMN, estos fenómenos podrán estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas, caída de granizo aislado y abundantes precipitaciones en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo recomienda evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y limpiar desagües para facilitar el escurrimiento del agua. También sugiere desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Además, se aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado como una casa, un edificio o un vehículo.

El clima en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Durante la mañana se registrará neblina, con cielo ligeramente nublado al mediodía y algo nublado durante la tarde y la noche. A lo largo de toda la jornada se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Hacia el viernes la nubosidad irá en aumento y el sábado se pronostican precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 25°C y una mínima de 13°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina durante la mañana, cielo ligeramente nublado al mediodía y algo nublado durante el resto del día. Para el fin de semana se anticipan tormentas durante todo el sábado y la primera mitad del domingo.

En el resto del país, las temperaturas previstas indican máximas y mínimas de 26°C y 15°C en Córdoba, 24°C y 19°C en Tucumán, 26°C y 16°C en Santa Fe, y 26°C y 16°C en Entre Ríos. En el norte, se esperan 22°C y 15°C en Jujuy, 22°C y 15°C en Salta, y 31°C y 21°C en Misiones.

Por su parte, en La Rioja se prevén 27°C y 17°C, en Santiago del Estero 30°C y 18°C, en San Luis 26°C y 14°C, en San Juan 28°C y 12°C y en Mendoza 25°C y 11°C. En la Patagonia, las temperaturas serán de 20°C y 10°C en Río Negro, 18°C y 9°C en Chubut y 13°C y 3°C en Santa Cruz.