El Gobierno fijó nuevos precios de la luz y reforzó subsidios al gas desde mayo
La Secretaría de Energía definió valores de energía, potencia y transporte eléctrico hasta julio; también otorgó un descuento del 25% en gas que regirá durante este mes
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La Secretaría de Energía aprobó los nuevos precios mayoristas de la electricidad que regirán desde el 1° de mayo y fijó las condiciones de abastecimiento para el invierno, en una medida que impacta en los costos que luego se trasladan a las tarifas finales. La decisión se formalizó mediante la Resolución 109/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que establece valores de energía, potencia, transporte y subsidios para el período comprendido entre mayo y julio.
La normativa oficializa la Programación Estacional de Invierno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), elaborada por Cammesa, el organismo encargado del despacho eléctrico. Según establece la medida, la programación define los precios que deberán pagar las distribuidoras por la energía que adquieren y que luego trasladan a usuarios residenciales, comerciales e industriales.
En concreto, la resolución fija los precios estabilizados de la energía (PEE), de la potencia (POTREF) y de los servicios adicionales (PES) para el trimestre mayo-julio. En el caso del segmento residencial, los valores mayoristas se ubican en torno a $83.051 por MWh en horas pico, $80.196 en horas intermedias y $78.866 en horas valle, mientras que el precio de la potencia alcanza los $8.846.232 por MW-mes. Estos valores también se establecen para usuarios no residenciales y grandes demandas, con diferencias marginales según el tipo de consumo.
La medida también define los costos del transporte eléctrico en alta tensión y distribución troncal, que varían según cada agente distribuidor del sistema. Por ejemplo, los valores totales del servicio de transporte se ubican en muchos casos en torno a $10.601 por MWh, aunque pueden superar los $15.000 dependiendo de la zona y la estructura del servicio. Estos cargos forman parte del costo final de la electricidad.
En paralelo, se fijan los precios correspondientes al sistema eléctrico de Tierra del Fuego, donde los valores mayoristas presentan diferencias respecto del sistema interconectado nacional. Allí, el precio de la energía en horas pico se ubica cerca de los $94.976 por MWh en Ushuaia y supera los $97.940 en Río Grande, con valores también diferenciados según franjas horarias.
En materia de subsidios, la norma modifica la bonificación adicional para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para los meses de mayo, junio y julio, se establece un descuento extraordinario del 10,67% sobre el consumo base, que se suma a la bonificación general vigente. Este esquema busca sostener la asistencia a sectores vulnerables en un contexto de actualización de precios.
Además, se actualiza el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que se fija en $2.280 por MWh a partir de mayo. Este componente representa el 2% del precio de referencia y se ajusta en función de la evolución de los costos del sistema.
En paralelo, el Gobierno avanzó con una medida similar en materia de subsidios para el gas. A través de la Resolución 111/2026, también publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dispuso una modificación en el esquema de bonificaciones aplicable a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
La norma establece que durante mayo de 2026 los usuarios de gas natural y de gas propano indiluido por redes que sean beneficiarios del SEF recibirán una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo correspondiente.
La medida alcanza además a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables, y se enmarca en el objetivo de sostener la protección de los sectores de menores ingresos frente al impacto de los costos energéticos. A su vez, se instruyó al Enargas a implementar la medida y reflejarla en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación del servicio.
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