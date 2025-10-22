El Gobierno autorizó a una empresa que hace vuelos regionales a operar de forma regular

A través de la Disposición 37/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a la aerolínea Humming Airways, que hace vuelos internos, a operar en el país de forma regular. La compañía desembarcó en febrero para realizar viajes de cabotaje, e, incluso, meses atrás anunció que hará la ruta Buenos Aires-Concordia, ya que a la ciudad entrerriana aún no vuela nadie.

“Autorizar a la empresa Humming Airways a explotar servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada”, informó la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, en el documento, donde además informó que la empresa “dio cumplimiento a las exigencias” y “acredita los recaudos de capacidad técnica y económica financiera”.

La línea aérea empezó a volar a finales de 2024 e, inicialmente, unió a las ciudades de Venado Tuerto con Villa María y Tandil con Olavarría. “Ya tenemos todo listo en términos operativos. Tenemos oficinas en Aeroparque y en Microcentro y, al usar un avión alquilado, actuamos como una especie de broker, es decir, no necesitamos aún nuestro propio certificado de explotador de servicios aéreos, que estamos tramitando. En cuanto a la asignación de rutas, no hay inconvenientes con el regulador porque no hay competencia y, si la hubiera, no tenemos problemas", señaló en esa ocasión Francisco Errecart, CEO de la empresa, cofundador y piloto.

Luego, en julio, Humming Airways anunció que comenzará a operar la ruta Buenos Aires-Concordia una vez que el Aeropuerto Comodoro JJ Pierrestegui obtenga la habilitación final por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En este caso, se trata del primer vuelo hacia la ciudad entrerriana.

A su vez, en septiembre, la empresa comunicó dos nuevas rutas: por un lado, había revelado que a partir de octubre conectaría el Aeroparque Jorge Newbery con Paraná dos veces por semana y competiría con la oferta de Aerolíneas Argentinas, que actualmente opera cinco frecuencias semanales entre la ciudad de Buenos Aires y la capital entrerriana.

Por otra parte, señaló que a partir de noviembre unirá el Aeroparque Jorge Newbery con Villa Gesell, tres veces por semana, tras alcanzar un acuerdo con el sector privado de la ciudad cabecera del partido homónimo. “Estamos armando una frecuencia los miércoles, viernes y domingos, a partir de la última semana de noviembre, con el avión que le acabamos de comprar a American Jet en una ronda de inversión semilla", destacó Errecart.

Además, el empresario de 21 años aclaró: “La ruta no está subsidiada por el municipio. Ellos solo se encargan de mantener el aeropuerto, que está en muy buenas condiciones, a pesar de que hace como 15 años que no hay vuelos regulares a Villa Gesell“.

La compañía está integrada también por Danilo Massalin Dammann, de 22 años, cofundador y gerente de Recursos Humanos; Francisco Riesgo, de 25 años, gerente comercial; Gastón Terán, de 54 años, gerente informático, e Ignacio Marseillan, de 62 años, coordinador del advisory board.