Humming Airways competirá con Aerolíneas Argentinas y volará a Paraná

Humming Airways, la nueva aerolínea de vuelos regionales, conectará desde octubre próximo el Aeroparque Jorge Newbery con Paraná dos veces por semana y competirá con la oferta de Aerolíneas Argentinas, que actualmente opera cinco frecuencias semanales entre la ciudad de Buenos Aires y la capital entrerriana.

La nueva frecuencia operará los martes por la mañana y los jueves por la tarde, con una duración de 45 minutos. El costo por tramo será de US$110 con cambios flexibles y beneficios exclusivos para empresas.

“Queremos ofrecer una alternativa diferencial que combine rapidez, comodidad y servicios de calidad. Con beneficios como fast pass, sala VIP y Wi-Fi a bordo buscamos que cada pasajero tenga una experiencia ágil y segura, acercando distancias y generando más oportunidades para Entre Ríos”, señaló Francisco Simón Errecart, CEO de Humming Airways, durante el lanzamiento que se realizó ayer en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza dijo que la nueva ruta mejora la conectividad de la provincia: “Es un paso que nos integra mejor al país y genera más oportunidades para los entrerrianos”.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo, subrayó que la frecuencia con Aeroparque es una herramienta concreta para el desarrollo económico. “Permite a empresas y proveedores contar con traslados más ágiles y prácticos, y al mismo tiempo fortalece el vínculo con Buenos Aires en materia de inversiones y actividad productiva”, agregó.

Finalmente, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que cada nueva conexión aérea es una puerta que se abre para Entre Ríos “Ganamos tiempo, competitividad y más posibilidades para que nuestra provincia crezca y se desarrolle”, cerró.

El evento también contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

Humming Airways también anunció recientemente que comenzará a operar la ruta Buenos Aires-Concordia, una vez que el Aeropuerto Comodoro JJ Pierrestegui obtenga la habilitación final por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El objetivo es ofrecer dos frecuencias semanales, los martes y jueves. El vuelo tendrá una duración de 45 minutos y costará US$110.

Actualmente, la empresa opera desde el Aeroparque Jorge Newbery, con aviones para 19 pasajeros a destinos como Venado Tuerto, Tandil, Villa María y Olavarría, con una estrategia de triangulación aérea.