El Gobierno busca renovar trenes para el AMBA con una inversión millonaria

Luego del descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento a la altura de Liniers días atrás, hoy se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la compra de 43 trenes nuevos por parte de Trenes Argentinos Operaciones, en el marco del plan de inversiones previsto por la Emergencia Ferroviaria.

La adquisición contempla 150 coches de pasajeros que integran esas 43 formaciones, además de la provisión de insumos, consumibles y componentes para los primeros tres años de mantenimiento, junto con la documentación técnica y la puesta en marcha. La inversión estimada ronda los US$300 millones. Desde 2015 no se incorporan trenes nuevos para los servicios de pasajeros del AMBA, que transportan a 1,3 millones de personas por día.

Según la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, “el objetivo central es modernizar la flota ferroviaria del AMBA, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia del sistema de transporte de pasajeros”. Las nuevas unidades serán destinadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. “Esta adquisición permitirá modernizar parte de la flota actual, que en algunos casos supera los 50 años de antigüedad”, añadieron.

De acuerdo con el pliego, la fecha límite para la recepción de ofertas en soporte papel es el 19 de diciembre a las 11.30, en Avenida Ramos Mejía 1302, planta baja (Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE), en la Ciudad de Buenos Aires. Las presentaciones por correo electrónico podrán realizarse hasta el mismo día y horario a la dirección gerenciacompras@trenesargentinos.gob.ar. El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo ese mismo día, a las 12, en Avenida Ramos Mejía 1358, tercer piso, en la Subgerencia de Contratos.

Esta adquisición se complementa con la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por US$7 millones para la línea San Martín, actualmente en proceso final de fabricación y cuya llegada se estima para enero de 2026.

Entre los contratos en ejecución, la Secretaría de Transporte también destacó la compra de repuestos ferroviarios por US$119 millones para los mantenimientos pesados de las formaciones eléctricas de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca. La última adquisición de este tipo de repuestos había sido hace nueve años.

La incorporación de los 43 trenes cero kilómetro permitirá —según Transporte— mejorar las frecuencias gracias al aumento de la velocidad de circulación, reducir los tiempos de viaje, optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros e incrementar el confort y la experiencia de viaje. Además, implicará un ahorro de recursos, ya que estas formaciones consumen casi la mitad del combustible que utilizan las locomotoras actualmente en servicio en el área metropolitana.

El plan de acción definido en el DNU 525/24 para la Emergencia Ferroviaria incluye no solo la compra de material rodante, sino también obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, junto con la optimización de los gastos e ingresos de las empresas ferroviarias. A su vez, se incrementaron en un 75% las capacitaciones al personal y se simplificaron normas técnicas, lo que —según el Gobierno— representa una mejora sustancial en la seguridad operacional del sistema.