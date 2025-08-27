El Gobierno desreguló el procedimiento para realizar vuelos nacionales e internacionales

El Gobierno nacional flexibilizó este miércoles el procedimiento de autorización para que pilotos y aerolíneas vuelen dentro y hacia afuera del país. De acuerdo a la Resolución 567/2025 publicada en el Boletín Oficial sólo se pedirá que se notifique vía correo electrónico a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Con el objetivo de desregular el sector aerocomercial, la nueva medida llamada “Procedimiento de Información de Operación de Vuelos Regulares, No Regulares y Especiales, con punto de inicio, final o intermedio en Aeródromos de la Argentina”, establece que “ya no se requerirá autorización previa para volar entre destinos locales”.

Según la resolución, sólo se informará vía correo electrónico a la ANAC sobre la operación. En tanto, para los vuelos internacionales también se envía un correo electrónico y si no hay respuesta en cinco días, el vuelo queda habilitado.

Esto alcanza a vuelos regulares, no regulares y especiales en el territorio nacional y son los operadores aéreos locales y extranjeros quienes deben informar a la ANAC.

El procedimiento consiste en que cada transportador deberá informar mediante “nota, acompañada del original o copia autenticada de poder suficiente, dirigida a la Autoridad Competente, un único correo electrónico desde el cual se enviará las operaciones de vuelos regulares, no regulares y/o especiales”. Los operadores deberán estar registrados en la Dirección de Transporte Aéreo que depende de la ANAC, según pudo saber LA NACION.

En el asunto del correo electrónico deberá indicar la razón social del transportador seguido por el tipo de solicitud (por ejemplo: (“RAZÓN SOCIAL TRANSPORTADOR) - Información de vuelos Regulares”).

En el caso de vuelos regulares nacionales, se deberán informar por trimestre con una antelación de hasta 30 días corridos. Para los internacionales, se tiene que enviar el correo con una antelación de 60 días corridos informando la operación de la temporada. Por último, para vuelos especiales y no regulares, se podrá notificar a la ANAC con al menos 48 horas de anticipación.

En consecuencia, la autoridad competente controlará que el transportador solicitante cumpla los requisitos exigidos por la normativa.

Además, en el caso de los vuelos internacionales, en caso de no recibir respuesta dentro de los cinco días al envío del correo, el vuelo queda habilitado automáticamente para realizarlo en caso de que el operador cumpla con los requisitos.

A raíz de esto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebro la medida en sus redes sociales. “La Resolución 567/25 genera una innovación revolucionaria para el tránsito doméstico: ya no se requerirá autorización previa para volar entre destinos locales (solo se informa vía correo electrónico a la ANAC)”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

“Para los vuelos internacionales también se envía un correo electrónico y si no hay respuesta en cinco días el vuelo queda habilitado. Todo esto es menos burocracia, menos costos y más libertad que es lo que nos pide nuestro presidente Javier Milei. Esta normativa sigue redondeando el proceso de desregulación aerocomercial en nuestro país y cuyos beneficios ya son visibles”, agregó.

Entre otros cambios en el sector, se habilitaron las tripulaciones y aeronaves extranjeras para vuelos de cabotaje; se reglamentaron los artículos 74 y 75 del Código Aeronáutico (Remoción de Aeronaves); se estableció un nuevo régimen sistémico de infracciones de aviación civil; y se amplió la edad máxima de los pilotos para operar una aeronave.