El Gobierno iniciará un sumario administrativo a Flybondi por cancelaciones en los vuelos

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción a la low cost Flybondi por cancelaciones de vuelos en diciembre pasado y durante enero sin aviso previo.

En un comunicado publicado hoy, el organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dijo que además se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios. Estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Según información de la consultora Adventus, en los primeros 14 días de 2026 Flybondi ya canceló el 24,84% de sus vuelos y el 84% del total de esas cancelaciones fueron comunicadas a los pasajeros con una antelación de 24 horas a la salida programada, “lo que deja sin margen de cambios y reprogramaciones, frustra vacaciones a miles de argentinos y turistas en la temporada alta en el país u obliga a sacar nuevos pasajes a precios altísimos”.

De acuerdo con la consultora, en mayo de 2025, frente a un 10,40% de cancelaciones de la low cost, la ANAC intervino e hizo llevar el número al 4,91% en junio y 3,96% en julio.

En 2025, el promedio anual de cancelaciones de la compañía según Adventus fue del 6,39%.

En los últimos días, en el Aeroparque Jorge Newbery se registraron escenas de malestar en las ventanillas de atención de Flybondi por nuevas demoras y cancelaciones.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

La aerolínea comenzó a operar en la Argentina en 2018, durante la política aperturista de las rutas áreas en la gestión del expresidente Mauricio Macri. Actualmente, tiene una flota de 15 aviones y vuela a 16 destinos domésticos, además de conectar a nivel internacional con Brasil, Paraguay y Perú.

De acuerdo con la información de la empresa, hoy cuenta con más de 1500 empleados y en estos años de funcionamiento en el país transportó a más de 17 millones de personas, de las cuales muchas lo hacen por primera vez por su bajo costo, el principal nexo con quienes la eligen.

A mediados de 2025, Flybondi cambió de dueños y su inversor principal pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario al que se le atribuyen vínculos estrechos con el gobierno de Javier Milei. En diciembre pasado, la low cost anunció un plan de expansión, que incluye un pedido de 35 nuevas aeronaves Airbus y Boeing con la que promete aumentar la flota en un 230% en los próximos cuatro años.

Leonardo Scatturice, CEO de COC Linkedin

“La programación de la compañía se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota. ​Es importante destacar que ante una cancelación el equipo de Atención al Cliente establece como prioridad la reubicación de estos pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. También hay que considerar que, por estar en inicios de temporada, esta prioridad se pueda volver más compleja por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes", respondieron voceros de la aerolínea ante la consulta de LA NACION.

Sobre la flota, sostuvieron que “el 10 de enero terminaron de llegar al país las cuatro aeronaves A320 que se sumarán para operar hasta finales de marzo”.