El Gobierno le dio más poder de fuego al Banco Central (BCRA): con los US$2000 millones del desembolso realizado por el FMI producto de la primera revisión aprobada del programa anunciado en abril, le hizo la segunda compra de Letras Intransferibles (LI).

En síntesis, se trata de la recompra de papeles de deuda que en su momento había emitido el Tesoro por los dólares de las reservas que fue tomando en los últimos años para hacer pagos de la deuda externa.

Las Letras Intransferibles son el pagaré creado hace 19 años por la administración de Néstor Kirchner, cuando decidió cancelar con reservas el total de la deuda que en ese entonces mantenía el país con el FMI, a modo de “compensación”. Ese mecanismo, que se repitió por años, cargó el balance de la entidad monetaria de papeles con poco o nulo valor, ya que eran emitidos por un Tesoro insolvente.

Esta segunda compra de Letras Instransferibles, una buena señal para el mercado, fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien escribió en su cuenta de la red social X: “El viernes pasado el Tesoro realizó la segunda operación de compra de Letras Intransferibles al BCRA que liquida mañana [por el lunes 12 del actual]”.

Además, Quirno explicó en su posteo: “Esta compra fue realizada con los US$2000 millones del desembolso realizado por el FMI producto de la primera revisión aprobada del programa anunciado en abril de este año y servirá para continuar el proceso de recapitalización del BCRA fortaleciendo sus reservas para que sus pasivos, los depósitos de la gente y las empresas, tengan un mejor respaldo”.

Esta segunda operación, realizada a valores de mercado de acuerdo al Decreto 179/2025, significa que el Tesoro cancela Letras Intransferibles por US$3269 millones reduciendo deuda bruta por US$1269 millones.

La primera operación realizada en mayo de este año, con el primer desembolso de US$12.000 millones del programa con el FMI, canceló Letras Intransferibles por US$13.617 millones reduciendo la deuda bruta en US$1.617 millones.

Según consignó Quirno, en total, ambas operaciones de compra cancelaron deuda bruta del Tesoro por US$16.886 millones reduciéndola en US$2.886 millones y recapitalizando al BCRA por US$14.000 millones.

“Es importante destacar que estos desembolsos, ahora en poder del BCRA, no han sido utilizados. Ni para operaciones de cambio ni el pago de los vencimientos del 9/7 ni el pago de intereses al FMI del 1/8 financiados por el superávit fiscal que el Estado Nacional obtien desde Enero de 2024”, agregó el secretario de Finanzas en su posteo de X.