“Es raro que haga eso”: Nicolás Pino y Marcos Pereda tuvieron otro round por la interna en la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a poner sobre la mesa los principales reclamos del sector agropecuario y dejó al descubierto tensiones internas en la entidad. Pino señaló que el campo sigue demandando condiciones más favorables para producir y advirtió que los compromisos internacionales del Gobierno también presionan sobre la agenda del agro.

Invitado en el programa de Antonio Laje, en A24, dijo que hay demanda de crédito, y por supuesto el siempre presente reclamo al Gobierno: la eliminación de las retenciones.

A esto se agrega la discusión por una ley de semillas. “Este convenio [el acuerdo bilateral] con Estados Unidos está exigiendo algún tema de patentes y semillas, y para darnos ese tipo de charlas tenemos que ir solucionando temas que son caóticos como los derechos de exportación”, sostuvo sobre la adhesión a Upov-91 que buscará el Poder Ejecutivo en el Congreso.

Consultado por los créditos, remarcó que si bien hay, son tasas que no son productivas. “En Expoagro hubo líneas de créditos más acorde en pesos y dólares, lo que pasa es que el gen nuestro dice: uy te endeudas en dólares y por ahí mañana... Está empezando a haber tibiamente. Hay que empezar a ver que esto no sea más tema y que quede de lado”, puntualizó.

El crédito, aclaró, se utiliza para sembrar. En Tucumán y Santiago del Estero por caso, hubo tres años de muy malos números, entre la sequía y la plaga de la chicharrita, y los productores se fueron descapitalizando, según dijo. “Noté muchos comentarios de deuda [por insumos] a cosecha, pero si la cosecha no llegó se tiene que pagar. Para recomponer capital hay que meter plata, por eso se necesita el crédito en la agricultura y ganadería”, subrayó. Recordó que desde la entidad trabajaron con el Banco Nación sobre las líneas de crédito que se anunciaron en Expoagro. “El banco fue muy receptivo a las inquietudes de la Rural”, contó.

Ante una consulta por la devolución del IVA en las exportaciones, dijo que es una cuenta pendiente, al igual que los IVA técnico.

Sobre la situación de la interna por las elecciones dentro de la Sociedad Rural, indicó: “La verdad es que no se entiende la discusión, por lo que veo y percibo, es que el actual vicepresidente lanza una fórmula como candidato a presidente. Está bueno que los socios tengan la intención de ser, pero es raro que un vicepresidente haga eso. No se entiende. Yo sigo gestionando y falta un montón para ese momento”, advirtió y agregó que las elecciones será en septiembre. “Mirá si falta. Es raro que esta gente haya hecho eso, pero nosotros vamos a seguir gestionando”, precisó. En Expoagro Pereda lanzó su candidatura para la presidencia de la SRA.

El presidente de la entidad estuvo en el programa de Antonio Laje

Vale recordar que la interna de la Sociedad Rural sumó tensión a partir de los cambios estatutarios impulsados por la actual conducción y formalizados ante la Inspección General de Justicia. Durante la gestión de Pino y Marcos Pereda se introdujeron modificaciones clave, como la limitación de los mandatos presidenciales a un máximo de tres períodos y la implementación del voto electrónico para ampliar la participación de los socios. Sin embargo, estas mismas reglas quedaron en el centro de la disputa interna, en medio de cuestionamientos cruzados sobre una eventual nueva candidatura y la interpretación del alcance de la nueva reforma.

Pino recordó que con el vicepresidente Marcos Pereda hicieron un cambio en la forma de elegir presidente. “Primero se limitó el mandato del presidente. En una asamblea de socios propusimos que el mandato del presidente no puede durar más de tres periodos. A su vez, implementamos el voto electrónico. Teníamos un sistema arcaico, después de 150 años, y da mayor participación del socio. El socio participa, vota, y ya está”, narró.

Ante la duda de Laje sobre si Pino sería candidato, el presidente actual de la entidad respondió: “Estatutariamente está todo ok para que en el caso de que yo decida, porque lo estoy pensando todavía, perfectamente”. Además, quiso aclarar que todo lo que está sucediendo “es confuso”.

“Llega información de que si yo... Aparte hay algo muy importante, no es decisión ni de Pereda ni de Pino, es del socio”, subrayó.

En tanto, en las redes sociales, Pereda retrucó: "Es al revés, Nicolás. Lo confuso es intentar explicar por qué impulsaste —junto conmigo como vos mismo decís— el límite de tres mandatos y hoy querés ir por un cuarto, incluso un quinto mandato. Los malabarismos que estás haciendo para explicar lo inexplicable, no hacen más que debilitar nuestra institución. Así como ahora te acordás de las retenciones después de seis años, acordate también del estatuto y de los compromisos asumidos con los socios. Sin palabra, no hay institución".