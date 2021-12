El Gobierno oficializó a partir de qué salarios se pagará Ganancias en 2022

A partir del mes próximo, enero de 2022, pagarán el impuesto a las ganancias los empleados cuyos salarios superen, en bruto, los $225.937 mensuales. Según confirmaron fuentes del Gobierno, se aplicó una suba de 50,62% sobre $150.000, la cifra que había sido fijada en abril pasado como el ingreso base para comenzar a tributar, tanto para asalariados como también para jubilados (en el segundo grupo, en el caso de quienes no cumplen con determinados requisitos para tener un mínimo no imponible más elevado, equivalente a ocho veces el haber previsional más bajo).

La AFIP publicó esta tarde en su sitio web las cifras de las deducciones que se aplicarán desde el mes próximo, de allí surge el dato de cuáles serán los ingresos alcanzados por el impuesto. La actualización según el índice mencionado alcanza también los valores de la tabla que define, según el monto del ingreso gravado, qué alícuota se aplica en cada caso.

El porcentaje de 50,62% es el incremento que registró la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), un índice publicado por la Secretaría de Seguridad Social, entre octubre de 2020 y ese mismo mes de este año. Y esa variación se utiliza, desde 2018 y según lo dispuesto por una ley aprobada el año previo, para calcular la actualización anual y automática de los valores del esquema del tributo (de las deducciones y de la tabla).

En comparación con lo que ocurría cuando comenzó a regir ese mecanismo de reajustes, este año se da una particularidad. Para determinar cuál es el umbral o el ingreso más bajo a partir del cual se tributa una ley dispuso la vigencia de un monto fijo de ingreso mensual. En un primer momento, esa referencia fue establecida en $150.000 y luego, con vigencia desde septiembre, se la incrementó a $175.000 mensuales. Según fuentes del Gobierno, se decidió que el índice de actualización se aplique sobre la primera y no sobre la segunda de esas cifras, porque el reajuste que se hizo para los salarios de septiembre en adelante (es decir, la suba de $150.000 a $175000) fue un “anticipo de la actualización anual”. Ese carácter de actualización parcial a cuenta no había sido aclarado en la ley, pero uno de los considerandos del decreto 620/21 indica que el reajuste del monto se hizo “anticipando parcialmente y hasta su completa aplicación la actualización anual dispuesta por los precitados artículos de la ley del gravamen”.

De acuerdo con las últimas reformas hechas a la ley, no se paga el impuesto en los meses en que el salario no llega a una determinada cifra -como ya se explicó-, ni tampoco cuando no se supera ese umbral al calcularse el promedio mensual en el tiempo que haya transcurrido del año. Ese monto de referencia es que en 2022 pasará a ser de $225.937, a la vez que quienes cobren entre esa cifra y $260.580 tendrán deducciones incrementadas por un sistema especial, lo cual lleva a un alivio del impuesto en relación a cómo se calculaba antes. Esto último no ocurre para quienes tienen ingresos superiores, lo cual generó distorsiones en las escalas salariales de las empresas.

Además, queda exento de Ganancias el aguinaldo, solo en el caso de quienes tengan un salario bruto no superior a los $225.937, al menos en lo que se refiere al cobro de la primera cuota de esa prestación. Luego, la definición sobre ese tema dependerá de si hay una actualización de la cifra durante 2022. La ley referida a Bienes Personales que esta semana se votó en Diputados y que será tratada en el Senado en los próximos días, busca disponer una prórroga para la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para subir el salario más bajo alcanzado por el impuesto (esa delegación rigió este año pero ahora quedaría sin efecto, de no aprobarse esa extensión del plazo).

El aumento según el Ripte se aplica también, porque así lo establece la ley de 2017, sobre los montos deducibles por algunos conceptos. Así, en el caso de declararse el pago de salarios por servicio doméstico, el máximo que se descontará en 2022 del ingreso sujeto al impuesto pasará de $167.678,40 a $252.564,84 (y lo mismo en el caso de la deducción por alquiler de vivienda).

La deducción por cónyuge pasará de $156.320,63 a $235.457,25 anuales, aproximadamente (los números finales dependerán de los redondeos); la correspondiente a cada hijo menor de 18 años, de $78.833,08 a $118.741,97, y la de hijo incapacitado para el trabajo, de $157.666,16 a $237.483,94.

Autónomos y jubilados

En el caso de las personas que están en el régimen de autónomos, la deducción general para determinar el impuesto a las ganancias pasará de $503.035,19 a $757.694,50 con lo cual, de no aplicarse ninguna deducción por familiares o por gastos, se tributaría desde ingresos de $63.141 mensuales, en promedio. En caso de tratarse de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores” según las condiciones de las normativas, esa deducción anual general se incrementará de $586.874,4 a $883.976,96

Para las jubilaciones y pensiones, una disposición legal especial define que el mínimo no imponible equivale a ocho veces el haber mínimo (actualmente esa cifra es de $232.493), pero solo si se cumplen determinadas condiciones: no se deben percibir ingresos de otras fuentes, además de la previsional (o, en caso de tenerlos, deben ser ingresos de monto bajo, no superiores a $167.678,4 en todo 2021 y no mayores a $252.564,84 en todo 2022) y no se debe estar alcanzado, en función del patrimonio, por el impuesto a los Bienes Personales. De no cumplirse esos requisitos, las jubilaciones y pensiones están sujetas a Ganancias en iguales condiciones que los salarios.