El Gobierno oficializó el cobro de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

A través del Decreto 613/2025 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el cobro en el mes de septiembre de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El bono, que tiene como objetivo “compensar los efectos de la inflación sobre los haberes previsionales”, alcanza a personas titulares de prestaciones contributivas, incluidos los regímenes nacionales generales, excajas provinciales transferidas a la Nación y los regímenes especiales derogados. También se aplicará a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables.

La medida establece que, para percibir el bono, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de su liquidación. Además, tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuento ni computable para otros conceptos. En los casos de pensiones con más de un titular, se considerará un único beneficiario a efectos del pago del bono.

Tal y como se anticipó, en el mes de septiembre los jubilados y pensionados recibirán una actualización de haberes, correspondiente al 1,90% de inflación registrada en julio, que elevaría la mínima a $320.277,18. Sumando el bono extraordinario, el total a cobrar para la mínima será de $390.277,18.

El decreto también establece que para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorgará en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18. De esta manera, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará $326.221,74, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegarán a $294.194,02 y las PNC para madres de siete o más hijos a $390.277,18.

Las fechas de cobro continuarán dependiendo de la terminación del DNI de cada beneficiario y se extenderán a lo largo de septiembre.

El decreto faculta a la Anses a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para su implementación, mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos: