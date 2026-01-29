El Gobierno oficializó la entrega de un bono previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno oficializó la entrega de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en febrero de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas con menores ingresos. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 65/2026 y alcanza a beneficiarios del sistema previsional administrado por la Anses cuyos haberes se ubiquen dentro de los parámetros definidos por la normativa. El refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para otros conceptos.

La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y se inscribe en el esquema de asistencia previsional que el Ejecutivo viene aplicando desde comienzos de 2024 con el objetivo, según indica el texto de la normativa, de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores. El texto oficial indica que el bono busca compensar los efectos adversos que tuvo la anterior fórmula de movilidad jubilatoria sobre los ingresos más bajos, en un contexto de alta inflación y desfasajes entre la evolución de los precios y la actualización de los haberes.

El decreto establece que el bono será percibido por titulares de jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241 y otros regímenes nacionales anteriores, así como por beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También quedan alcanzadas las personas que perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables cuyo pago está a cargo de la Anses.

De acuerdo con la normativa, el monto máximo del bono será de $70.000 y se aplicará de manera diferenciada según el nivel de ingresos previsionales. Para quienes perciban un haber total igual o inferior al haber mínimo garantizado, el refuerzo se abonará en su totalidad. En cambio, para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen ese piso, el bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de adicionar el haber mínimo al monto máximo del refuerzo extraordinario.

El monto del bono se determinará de manera diferenciada según el nivel de ingresos previsionales Shutterstock - Shutterstock

El decreto aclara que, para acceder al bono, los beneficios previsionales deberán encontrarse vigentes en el mes en que se realice la liquidación. Además, en el caso de las pensiones, independientemente de la cantidad de copartícipes, estas serán consideradas como un único titular a los fines del derecho a la percepción del refuerzo, lo que implica que no se otorgará más de un bono por beneficio.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Las determinaciones de esta normativa entran en vigencia desde el día de su dictado, el 28 de enero de 2026.