El Gobierno otorgará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en mayo

El Gobierno otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en mayo a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de Anses. La medida se formalizó mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada, y establece un refuerzo económico de carácter no remunerativo destinado a quienes perciben ingresos previsionales dentro de determinados parámetros. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

El monto máximo fijado para el bono que se otorgará en mayo es de $70.000, aunque la cifra final a percibir dependerá del nivel de ingresos de cada beneficiario. La normativa define que el beneficio se abonará por titular y alcanzará tanto a quienes reciben prestaciones contributivas como a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas.

Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo garantizado cobrarán el bono completo Shutterstock - Shutterstock

El decreto señala que el bono se enmarca en una serie de medidas adoptadas desde enero de 2024 para reforzar los ingresos del sistema previsional, en paralelo con modificaciones en la fórmula de movilidad. En ese sentido, se menciona que el esquema anterior, definido por la Ley 27.609, generó desfasajes frente a la evolución de los precios, lo que impactó en la capacidad de compra de jubilaciones y pensiones.

A su vez, determina que quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo garantizado cobrarán el bono completo. En cambio, para quienes superen ese umbral, el monto será variable y se calculará de modo tal que la suma entre el haber mensual y el bono no exceda el equivalente al haber mínimo más los $70.000.

El beneficio se liquidará siempre que la prestación se encuentre vigente en el mes de pago. Además, el decreto establece que no estará sujeto a descuentos ni podrá ser considerado para el cálculo de otros conceptos, ya que tiene carácter no remunerativo.

La medida abarca a titulares de jubilaciones y pensiones otorgadas bajo distintos regímenes, incluidos aquellos provenientes de cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación, así como a beneficiarios de pensiones por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En el caso de pensiones compartidas, el decreto dispone que, independientemente de la cantidad de copartícipes, el beneficio se otorgará como si se tratara de un único titular a los fines de la liquidación del bono.

La disposición entró en vigencia el mismo día de su dictado, el 28 de abril de 2026, y forma parte de la política oficial orientada a sostener los ingresos del sistema previsional frente a las variaciones económicas.