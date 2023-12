escuchar

Si bien la nueva Secretaría de Comercio descartó la intervención del organismo en la fijación de precios o en el establecimiento de controles sobre las empresas del sector, les bajó a los supermercados una iniciativa para que elaboraran “voluntariamente” una lista de productos con “precios muy convenientes” para ofrecerlos en todo el país.

El modelo que tiene en mente el Gobierno es parecido a la Canasta Protegida que lanzó recientemente GDN Argentina, la controlante de las marcas Híper ChangoMás, ChangoMás, Súper ChangoMás y MásOnline, que pertenecen al empresario Francisco De Narváez.

En concreto, se trata de un set de 119 productos básicos “al precio más barato de todo el canal moderno de supermercados”, según la empresa.

La canasta incluye más 40 categorías básicas de productos de almacén, frescos, bebidas, higiene y perfumería, entre los que se destacan aceite, lácteos, harina, yerba, café, pañales, lavandina, limpiadores, entre otras. Todos se encuentran señalizados en góndola con etiquetas y cartelería especial para facilitar su identificación.

“Esa iniciativa es una demostración del sector privado de que entiende la gravedad del momento, algo que le permitiría fidelizar clientes, ampliar la participación en el mercado y generar mejores condiciones de competencia en el sector. Nuestro rol es promover este tipo de políticas, gestionar con proveedores y facilitar los acuerdos”, dijeron fuentes de Gobierno. También, reiteraron que no van a hacer “un programa con poder de policía” porque quedó demostrado que los controles de precios no sirven. “Llevamos 17 años con controles de precios y vimos que no funcionaron”, completaron.

Sin embargo, empresarios y dueños de establecimientos en general creen que es difícil la implementación de esta canasta porque las remarcaciones de proveedores no cesan: este lunes, por ejemplo, hay supermercados que recibieron listas de grandes marcas con aumentos de entre el 80 y 120%.

“Estamos trabajando. Se ve difícil. Sin el apoyo concreto de los proveedores, va a ser imposible. Pero trataremos. La iniciativa fue del Gobierno”, dijo en diálogo con LA NACION Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS).

En tanto, otras fuentes del supermercadismo sostuvieron que la idea de la Secretaría de una canasta fija de productos “es imposible” con la inflación proyectada y los problemas de abastecimiento. “Es absolutamente irreal pretender eso y no es muy liberal la idea que digamos”, agregaron.

Después de tres semanas de fuertes remarcaciones, del orden del 40% primero y del 100% después, hoy seguían llegando listas con incrementos de entre un 80 y 120%, según contaron fuentes de una de las cadenas más importantes del país, y añadieron que las empresas no están entregando la mercadería si no les convalidan las listas.

Según el último relevamiento de la consultora LCG, si bien en la segunda semana de diciembre la inflación de alimentos y bebidas se desaceleró respecto de la semana anterior, terminó en un 6,1%, lo que da un acumulado del 13,9% en lo que va del mes.

