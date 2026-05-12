La economía creció 0,3% en el primer trimestre de 2026, según una universidad privada

Dos trabajos de prestigiosas universidades argentinas sumaron indicadores al debate coyuntural de la actividad económica argentina y anticipan con cifras la tendencia de los datos sectoriales preliminares: estancamiento en el primer trimestre del año, con heterogeneidad sectorial y dos rubros (minería y energía) que traccionan bien por encima del resto.

Según la Universidad de San Andrés (Udesa), el PBI se expandió un 0,3% en los primeros tres meses del año. Así lo anticipó la casa de estudios, al presentar hoy su nuevo “Nowcast de PBI”, una herramienta que proyecta actualización semanal de la estimación del nivel de actividad frente al trimestre anterior.

Esta herramienta, indicaron, se elabora a partir de 29 series de datos oficiales y sectoriales, que incluyen el EMAE, la actividad de la industria y la construcción, los datos del mercado de trabajo (Indec), además de despachos de cemento, patentamientos de autos, ventas en supermercados y otras series sectoriales. Con esos insumos, el equipo de análisis económico de Udesa propone actualizar semanalmente la proyección del dato, que busca anticipar el número final del Indec.

El Nowcast de PBI elaborado por Udesa

“En este trimestre, los números que más fueron influyendo para ir reduciendo semana a semana el estimador de PBI trimestral fueron los datos mensuales del EMAE, las importaciones y los despachos de cemento”, explicó Paula Margaretic, directora del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés, a cargo de la producción del índice.

Según agregó, el objetivo con este nuevo nowcast es presentar una herramienta que permita “anticipar” la dinámica económica y llenar el “vacío de información” con los datos oficiales. En ese sentido, argumentó que el Indec habitualmente presenta sus datos de PBI trimestral más de 80 días después de concluido el período, más allá de la difusión de indicadores o estimaciones preliminares, como el EMAE (estimador mensual).

“Cuando la economía cambia bruscamente de dirección, los datos de alta frecuencia anticipan el cambio antes que las encuestas de expectativas”, agregó la especialista, e indicó que su serie (en fase preliminar) les permitió identificar el rebote de la actividad económica en el segundo semestre de 2024.

Actividad en clave sectorial

En paralelo, un análisis de la Universidad Austral se propuso desagregar los números de la actividad económica en clave sectorial. Mientras el EMAE del Indec solo informa sobre la dinámica general nacional, en esta universidad presentaron tres series propias del EMAE desagregadas por región y actividad principal, con el objetivo de analizar los condicionantes y las diferentes velocidades de la economía argentina.

En ese análisis, desde la Austral ratificaron, con cifras, la tendencia de los últimos años en el país, al describir un escenario de “tres argentinas en una”. Lo que subrayan es el fuerte crecimiento de dos actividades (hidrocarburos y minería) radicadas en provincias cordilleranas.

A partir de datos de patentamientos, recaudación de impuestos provinciales, despachos de cemento, empleo y consumo de energía y venta de combustibles, entre otros, los economistas de la Austral elaboraron “Índices locales” del ciclo económico para la región Centro (agroindustria), Sur (petróleo y gas) y Andina (minería), comparables con el EMAE del Indec.

Y, en ese análisis, observan que la actividad en las dos últimas regiones es significativamente mayor al promedio del EMAE nacional, mientras que en la zona centro la actividad es algo menor y llega a mostrar variaciones mensuales desestacionalizadas negativas. Es lo que en la Austral describen como parte de un “proceso de transformación más profundo” que lo que muestran los indicadores económicos habituales.

Según explicó Ana Inés Navarro, directora del departamento de Economía de la Universidad Austral, el trabajo realizado se basó en elaborar indicadores provinciales y, luego de conformar el estimador regional, ponderando a cada distrito. En la región Sur contemplan a Río Negro y Neuquén; en el Centro a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; y en la Andina a Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan.

La dinámica de la economía argentina, con indicadores regionales, según la Universidad Austral

El sector Sur, según muestran los datos de la Austral, es el de mayor expansión, con un crecimiento mensual en febrero (último dato disponible) del 0,54%. En los últimos 12 meses, el crecimiento mensual nunca fue inferior a ese número.

Al mismo tiempo, la actividad minera sostiene la expansión en la región Andina, con un crecimiento sostenido del 0,22% mensual desde agosto de 2025 hasta febrero de este año (último dato disponible).

“El sector minero y petrolero tiene en el RIGI un factor de fomento a la inversión muy poderoso, que recién lleva aprobada una fracción de todas las propuestas que se vienen presentando. Vaca Muerta empezó unos años antes y, en el caso de la minería, todavía falta que se destrabe la cuestión de la ley de Glaciares, pero las perspectivas claramente son de que siga creciendo”, explicó Navarro.