Shell cambia de dueño: Edenor y Mercuria, cerca de quedarse con las estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud

Raízen, la firma que opera las estaciones de servicio Shell en la Argentina, planea abandonar el país antes de fin de año para obtener la liquidez que necesita para reestructurar una deuda de US$13.240 millones en Brasil. El comprador más firme es un consorcio integrado por la distribuidora eléctrica Edenor y la trader suiza Mercuria, en una operación que no bajaría de US$1200 millones y cuya firma estaría prevista para el mes próximo.

Así lo aseguraron a LA NACION tres fuentes cercanas a la negociación. En Raízen prefirieron no hacer comentarios sobre los detalles de la operación.

La salida de Raízen implicaría un cambio de manos en el segundo mayor operador de combustibles del país, detrás de YPF: más de 700 bocas de expendio Shell —el 19% del mercado de despacho— y la refinería de Dock Sud, en Avellaneda. El proceso de venta lleva al menos un año y entró en su etapa final. Solo resta la firma del contrato y el traspaso operativo, que podría demorarse algunos meses.

La urgencia tiene origen en Brasil. Raízen fue creada en 2011 como sociedad al 50% entre la angloholandesa Shell y Cosan, líder en producción de azúcar, etanol y bioenergía. En 2018 tomó el control total de la licencia de las estaciones Shell y de la refinería de Dock Sud, que estaban en manos de Shell, y dos años más tarde anunció una inversión de US$715 millones para ampliar la capacidad de procesamiento y desarrollar combustibles de bajo contenido de azufre.

Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, socios en Edenor, sumarían el negocio de combustibles líquidos a un portafolio que ya incluye distribución y almacenamiento de energía eléctrica Bongiovanni / Massobrio / Marelli / LA NACION

El plan era posicionarse como un actor de largo plazo en el mercado local, pero la ecuación nunca cerró: años de congelamiento tarifario, controles cambiarios y restricciones a las importaciones erosionaron la rentabilidad hasta hacer el negocio inviable. La ironía es que la salida llega justo cuando el downstream local se volvió rentable. Pero las urgencias mandan: Raízen negocia con bancos y tenedores de bonos una deuda de US$13.240 millones —solo superada en el historial reciente de Brasil por la de la antigua Odebrecht— y el año pasado ya vendió sus activos en Paraguay. Sus acciones en la Bolsa de San Paulo se derrumbaron 70% en 2025.

Con ese telón de fondo, Raízen le puso el cartel de venta a sus activos locales. Los interesados no faltaron: la multinacional Trafigura —dueña de las estaciones Puma Energy—, la holandesa Vitol y la local CGC, de la familia Eurnekian, sondearon la operación. Ninguna presentó una oferta económica superior a la del consorcio Edenor-Mercuria, que se consolidó como el comprador más firme del proceso.

La diversificación de Manzano

La alianza entre Edenor y Mercuria no es casual: José Luis Manzano ya es socio de la suiza a través de Phoenix Global Resources, la petrolera que dirige el exYPF Pablo Bizzotto y que se convirtió en la primera empresa en producir petróleo no convencional en Río Negro.

Manzano participa con el 6% del capital mediante su firma Andes Energía; el resto pertenece a Mercuria. La historia de la trader en la Argentina arranca en 2009, cuando ingresó bajo el nombre El Trébol. Al poco tiempo se fusionó con Andes Energía y así nació Phoenix. Hoy, Mercuria Energy Group —fundada en 2004 por Marco Dunand y Daniel Jaeggi, con sede en Ginebra e ingresos brutos por US$140.000 millones— es una de las mayores empresas independientes de energía del mundo. En 2014 adquirió la unidad de comercialización de commodities de JP Morgan Chase por US$3500 millones, un movimiento que consolidó su escala global.

El presidente Javier Milei abraza a Luis Caputo en la cena de la Fundación Faro; los mira José Luis Manzano

En la operación por Shell, Edenor tendría una participación de entre el 35% y el 40% de la nueva sociedad. La distribuidora, controlada por el consorcio Edelcos —integrado por Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti—, atraviesa un momento de expansión sostenida tras recuperar rentabilidad con el descongelamiento tarifario. El año pasado fue adjudicataria de parte del programa de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del AMBA mediante la instalación de baterías. Y el mes pasado presentó una oferta de US$230 millones para quedarse con la participación estatal en Transener, la empresa que opera el 85% de la red de alta tensión del país, aunque perdió frente a la sociedad Edison Energía-Genneia, que ofreció US$356 millones. Lejos de desanimarse, el grupo viró hacia Shell.

La apuesta tiene una lógica de largo plazo: Edenor ve en la red de estaciones de servicio una plataforma para instalar cargadores de autos eléctricos y paneles solares en los techos, dos negocios en los que su expertise como distribuidora eléctrica le daría una ventaja natural sobre otros operadores de combustibles.

Pero el apetito de Manzano en particular no se agota en la energía. El año pasado compró, junto al empresario rosarino Gustavo Scaglione, la operación de Telefé, estructurada a través de su fondo Integra Capital, que así sumó el canal al portafolio que ya incluye Grupo América y el diario El Cronista.

En el mismo período, vendió a YPF su 50% en Refinor por US$25,2 millones —también a través de Integra—, marcando su salida definitiva de la comercializadora de combustibles y gas del norte del país. Además, es accionista de la minera peruana Volcan y de Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza.

Si la operación por Shell se concreta, Manzano –que en marzo festejó sus 70 años en un exclusivo centro de esquí ubicado en Gstaad, en Suiza– pasaría a controlar una porción significativa de la cadena energética argentina: distribución eléctrica en el principal mercado del país, almacenamiento en red, producción de petróleo y ahora refinación y comercialización de combustibles líquidos. Un salto que, sumado a los medios de comunicación y los activos mineros, configura uno de los portafolios más diversificados del empresariado local.